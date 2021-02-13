İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
TFF Tahkim Kurulu, Galatasaray'ın Arda Turan'a verilen ceza için yaptığı itiraza ret kararı verdi!
TFF Tahkim Kurulu, Galatasaray'ın Arda...
Uzay programına katılacak Türk astronotlarda aranılan özellikler!
Son Dakika
Uzay programına katılacak Türk astronotlarda...
Çift maskenin virüse karşı daha korunaklı olduğu ortaya çıktı
Çift maskenin virüse karşı daha...
Marketlerde sigara ve elektronik ürünlerine satış yasağı geliyor!
Son Dakika
Marketlerde sigara ve elektronik ürünlerine...

Telefondan aile hekimi değiştirme nasıl olur? 2021 İnternetten aile hekimi değiştirme

Telefondan aile hekimi değiştirme nasıl olur? İnternetten aile hekimi değiştirme haberinin gündeme gelmesinin ardından okurlarımızın birçoğu tarafından merak edilen ayrıntılara yer verdiğimiz 13 Şubat 2021 Cumartesi tarihli haberimizden yeni detayları da öğrenebilirsiniz.

13 Şubat 2021 Cumartesi 21:15
Telefondan aile hekimi değiştirme nasıl olur? 2021 İnternetten aile hekimi değiştirme
Takip Et:

Türkiye’nin dört bir yanında uygulanan Aile Hekimi Sistemi, insanların sağlık sorunları hakkında devlet tarafından sağlanan bir hizmettir. Bu hizmet ile birlikte insanlar kayıtlı oldukları Aile Hekimi ile görüşerek onlardan kolayca yardım alabiliyor.

Aile Hekiminden memnun olmayan kişiler Aile Hekimlerinin değiştirmek istemektedir. Bu durumda bulunan kişilerin Aile Hekimi değişikliği yapması için bazı şartları yerine getirmeleri gerekir.

Aile Hekimi değişimi yapmak istiyorum

Aile Hekimi ile sorun yaşayan veya adres değişikliğinden dolayı hekimini değiştirmek isteyen kişiler en az 3 aydır aynı doktor adı altında bulunuyorsa, bizzat başvuru yaparak veya intenet üzerinden başvuru yaparak Aile Hekimi değişikliği işlemini başlatabilmektedir.

Aile Hekimi değişimi yapma

Aile Hekimi kişinin ikamet ettiği bölgede yer alan doktor tarafından sağlık hizmeti alması durumudur. Bu hizmetten memnun olmayan ve hekimi ile sorunlar yaşayan kişiler dilerse Aile Hekimlerini değiştirebilmektedir. Bunun için başvuru yapması gereken vatandaşlar, 3 aydır o doktorun adı altında bulunmalıdır. 3 aydan az bir süredir aynı Aile Hekiminde bulunan kişilerin başvuruları kabul edilmemektedir. Bu nedenle kişiler başvurularını 3 ay geçtikten sonra yapmalıdır.

Başvuru yapacak kişiler sağlık merkezlerine giderek başvuru formu doldurmalıdır. Bu formu dolduran kişiler sağlık merkezine formlarını teslim ederek başvuru sonucunu beklemelidir. Başvuruları değerlendirilen kişilerin sonuçları kişiye iletilerek değişiklik yapılacaktır.

Aile Hekimi değişim yapma formu

Aile Sağlık Merkezlerine giden kişiler, talep etmeleri halinde o merkezlerde değişim başvuru formuna ulaşabilmektedir. Evinize en yakın sağlık merkezine giderek başvurunuzu oluşturabilirsiniz.

Aile Hekimi değişim yapma dilekçesi

Başvuruda bulunan kişilerin dilekçesinin bir nüshası Aile Hekimine, bir nüshası Toplum Sağlık Merkezine, bir nüshası da başvuru sahibine verilir. Bu dilekçeleri yerine teslim eden kişilerin başvuruları 5 gün içerisinde TSM’ne ulaştırılır. Başvuruları değerlendirilen kişilerin başvuru sonuçları olumlu ya da olumsuz kişilere ulaştırılmaktadır.

Aile Hekimimi intenetten değiştirebilir miyim?

Aile Hekimi ve birçok hizmete Sağlık Bakanlığı tarafından kurulan e-nabız sistemi ile ulaşabilmek mümkündür. Dijital ortamdan ulaşılabilecek uygulama ile birlikte insanlar birçok hizmete erişebilir ve Aile Hekimi değişim başvurularını oluşturabilmektedir.

Aile Hekimi değişimi yapma e-devlet

  • E-nabız sistemine giriş yapılır.
  • Sistem üzerinden e-devlet butonuna tıklanır.
  • Açılan sayfada giriş yapılır.
  • Açılan sayfada Aile Hekimi detayları bulunacaktır.
  • Aile Hekimi değiştir butonuna tıklanarak değişim işlemi başlatılır.

Aile Hekimi değişim yapma şartları

  • Aile hekimi değişimi yapmak isteyen kişilerin istediği doktor üzerinden 4.000’den az hasta kayıtlı olmalıdır.
  • Bir kişi Aile Hekimi değişimi yapabilmek için en az 3 aydır aynı Aile Hekimi adı altında bulunmalıdır.
  • Aile Hekimi değişimleri her ayın 5’i ile 21’ine kadar yapılır. 21’inden sonra yapılan değişimler diğer aya sarkar.
  • Sistemde bulunan doktorların hasta durumu yeşil sarı ve kırmızı renkle kişilere belirtilmiştir. Kırmızı renkte doktorların hasta sayısı yüksektir. Yeşil ve sarı renkte doktorların seçilmesi daha doğru olmaktadır.

Aile Hekimi değişikliği yapacak kişilerin bu değişime başvurmadan önce iyi düşünmeleri gerekmektedir. Değişim sonrasında kişi ancak 3 ay sonra bir değişiklik başvuru yapabilmektedir. Bu nedenle sistem gerekli olmadığı sürece meşgul edilmemelidir. Kişiler başvurularını bildikleri doktora göre yapmalı ve doktorun hasta sayısına dikkat etmelidir.



Son Güncelleme: 13.02.2021 21:15
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Aile Hekimi DeğiştirmeAile Hekimi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yozgat'ta kaza geçiren ambulanstaki hamile kadın doğum yaptı!
Yozgat'ta kaza geçiren ambulanstaki hamile kadın doğum yaptı!
Kimya öğretmeni yatağında ölü bulundu
Kimya öğretmeni yatağında ölü bulundu
Tunceli'de hareket halindeki aracın kapısını açan kişi düşerek hayatını kaybetti
Tunceli'de hareket halindeki aracın kapısını açan kişi düşerek hayatını kaybetti
Güvercinlerini ısıtmak için ateş yaktı, daire alevler içinde kaldı!
Güvercinlerini ısıtmak için ateş yaktı, daire alevler içinde kaldı!
MEB'den ailelere uyarı geldi
MEB'den ailelere uyarı geldi
Kayseri'de bıçaklı kavga: 2 öğrenci yaralandı!
Kayseri'de bıçaklı kavga: 2 öğrenci yaralandı!

Popüler Haberler

Farklı kurum ve kuruluşlardan ihtiyaç sahiplerine 30 bin TL hibe! Şubat 2021
Telefondan aile hekimi değiştirme nasıl olur? 2021 İnternetten aile hekimi değiştirme
Kimsesizler Betül öğretmen kimdir? Gerçek adı nedir? Damla Cercisoğlu nereli, yaşı kaç?
Meme kanseri nasıl tedavi edilir, nasıl anlaşılır? Göğüs kanserinin belirtileri nelerdir?
2021 NEF Bursu ne kadardır? NEF bursuna başvuru şartları ve burs miktarı
Asgari geçim indirimi hangi hallerde ödenir? 2021 AGİ hangi gelirde uygulanır?
Mazeret izni kullanma şartları nelerdir, hangi şartlarda kullanılır? 2021
Sen Çal Kapımı dizisi Suzi karakterini kim canlandırıyor? Nihan Şahenk kimdir?
O Adam Oldun Mu programı Exxen başvuru formu ve whatsapp iletişim numaraları
Gönül Dağı dizisi Hemşire Elif’i kim canlandırıyor? Zümre Meğreli'nin biyografisi
CHP Kurultayı ne zaman yapılacak? Chp kurultay ve seçim tarihleri
Bu Benim Masalım Elit kimdir?? Gerçek adı nedir? Merve Sevin hakkında bilgiler
Koruyucu Aile Kimdir? Nedir? Koruyucu Ailenin Görevleri Nelerdir?
Ocak'ta En düşük SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı kaç TL olacak?
Aleyna Tilki’nin yeni şarkısı Yalan tüm platformlarında yayınladı! Aleyna Tilki yeni şarkısı sözleri ve videosu
Gönül Dağı Selami kimdir? Eser Eyüpoğlu biyografisi
Gönül Dağı dizisindeki Zeynep karakteri kimdir? Güliz Aybay nereli, yaşı kaç?
Gönül Dağı dizisi Taner kimdir? Berk Atan kimdir, nereli yaşı kaç?
Yedek subay sınıflandırma sonucu sorgulaması nasıl yapılır?
Kuzey Yıldızı Cevher karakterini kim canlandırıyor? Cengiz Bozkurt kimdir?
Kuzey Yıldızı dizisi Bulut kimdir? Armağan Oğuz yer aldığı dizi ve film yapımları

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.