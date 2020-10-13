Telefona gelen linke tıkladı, hesabındaki bütün birikimini kaybetti

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde ikametgâh eden 40 yaşındaki zabıta memuru Ahmet Gökalp cep telefonuna bilmediği bir numaradan gelen kısa mesajda bulunan bir linke bastığı anda banka hesap bilgileri çalındı. Dolandırıcı çetesi Gökalp’ın hesabında bulunan 13 bin lirayı ATM ve banka şubesinden çekti. Gökalp tüm birikiminin bir dakika içerisinde çalındığını söyleyerek mağdur oldu. Herkesi bu tür mesajlara dikkat etmeleri konusunda uyardı.

Hatay Kırıkhan İlçe belediyesinde zabıta memuru olarak çalışan 40 yaşındaki Ahmet Gökalp evde vakit geçirdiği anlarda cep telefonuna bilmediği bir numaradan mesaj geldiğini gördü. Merak ederek mesajı açan Gökalp, mesaj içerisinde bulunan linki tıklayarak açtı. Linki açtıktan sonra bir anda cep telefonu kitlenen ve daha sonra kapanan zabıta memuru, telefonunun bozulduğunu düşünerek bir tamirciye götürdüğü telefonunu yaptırdı. Telefonu düzelen Gökalp, daha sonra intenet bankacılığı üzerinden bir faturasını ödemek için banka hesabının mobil uygulamasına girdi. Hesabına baktığında büyük bir şok yaşayan Gökalp hesabında bulunması gereken 13 bin lirasının olmadığı gördü. Hemen hesabının bulunduğu banka ile görüşen genç adam hesabının geçmişi incelediğinde hesabındaki paraların başka bir hesaba transfer edildiğini öğrendi. Hemen hesap dökümü alan Gökalp avcılığa başvurarak suç duyurusunda bulundu.

‘3 AYLIK MAAŞIM BİR DAKİKADA GİTTİ'

Hesap hareketleri incelendiğinde büyük şok yaşan zabıta memuru Ahmet Gökalp bütün emeklerinin gittiğini söyleyerek üzüntüsünü dile getirirken linke tıkladığı anda sim kartının kopyalandığını ve bu sayede banka hesaplarının boşaltıldığını söyledi. Hesabındaki paranın bir kısmı İstanbul’dan çekilirken bir kısmı ise başka ilden çekildiğini belirten Gökalp hesaptan parasını çekenlerin kimliklerinin belli olduğunu ve bu kişilerden şikayetçi olduğunu söyledi. Herkesi dikkatli olmaya davet eden Gökalp zanlıların biran önce yakalanmasını istedi. Tüm emeklerinin 1 dakika gibi kısa bir sürede çalındığını söylerken insanların bilmedikleri numaradan gelen mesajlara hiçbir zaman güvenmemeleri gerektiğini ekledi.

