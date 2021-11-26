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Tekstilde yıkama makine işçisi maaşları ne kadar, 2021 yıkama makine işçisi ne kadar maaş alır?

Son dönemlerde en çok dikkat çeken meslekler arasına girmeyi başara yıkama makinesi işçisinin maaşı merak ediliyor. Tekstil sektörünün vazgeçilmezi olan yıkama makinesi işçisi 2021 maaşları açıklandı. Yıkama makinesi işçisi ne kadar maaş alıyor, yıkama makinesi işçisi iş ilanları var mı sorularının yanıtları aranıyor.

26 Kasım 2021 Cuma 06:23
Tekstilde yıkama makine işçisi maaşları ne kadar, 2021 yıkama makine işçisi ne kadar maaş alır?
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Yıkama makinesi işçisi son dönemlerin en çok dikkat çeken mesleklerden biri haline geldi. Yıkama makinesi işçisinin yaptığı işe bakacak olursak tekstil sektöründe V imal edilen bez, kumaş ya da diğer ürünleri yıkayarak içerisinde bulunan kimyasalları temizlemektedir. Son dönemlerde en çok dikkat çeken meslekler arasına girmeyi başara yıkama makinesi işçisinin maaşı merak ediliyor. Tekstil sektörünün vazgeçilmezi olan yıkama makinesi işçisi 2021 maaşları açıklandı. Yıkama makinesi işçisi ne kadar maaş alıyor, yıkama makinesi işçisi iş ilanları var mı sorularının yanıtları aranıyor.

Yıkama Makinesi İşçisi İş Tanımı

Tekstil sektöründe önemli bir işi yerine getiren bu işçiler, üretilen ürünlerin, bezlerin ve kumaşların makineyle yıkanmasını sağlayarak yabancı ve kimyasal maddelerden temizlenmesini sağlar.

Yıkama Makinesi İşçisi 2021 Maaşları Ne Kadar?

Yıkama Makinesi İşçisi, aylık ortalama olarak 3280 TL para kazanmaktadır. En düşük maaşları 2800 TL olarak dikkat çekiyor. Piyasada en yüksek maaş ise 4180 TL olmaktadır. Yıkama Makinesi İşçisi olarak çalışmak istiyorsanız İŞKUR üzerinden başvuru yapmanız gerekmektedir. Yıkama Makinesi İşçisi olmak için gereken minimum eğitim düzeyi ilköğretim mezunudur.

Yıkama Makinesi İşçisi Ne İş Yapar?

Yıkama Makinesi İşçisi olacak olan biri, çalıştığı yerin şartları doğrultusunda işini yapmaktadır. İş yerinin elinde bulunan araç, gereç ve ekipmanları kullanarak, çevre koruma düzenlemesi, işçi sağlığı ve iş güvenliği şartlarını da yerine getirerek bazı işler yapılmaktadır. Bunlara bakacak olursak;

  • Makinedeki yıkanan ürünlerin kılavuzuna, yıkanacak olan ürünleri dikmek.
  • Makinede bulunan kazana belirli bir miktarda sıcak su almak ve soğuk suları buhar göndererek ısıtmak.
  • Yıkamanın türüne göre suyun içine deterjan, sabun, klor, asit ya da diğer maddelerden eklenen bir karışım hazırlamak.
  • Makineyi çalıştırdıktan sonra, makinenin durumunu ve yıkanan ürünleri dikkatli bir şekilde izlemem.
  • Ürünleri yıkandıktan sonra dikkatli bir şekilde kontrol etmek.
  • Kontrolden sonra yıkama süresini kısaltmak ya da devam ettirmek.
  • Yıkama sonrasında makineden çıkan ürünlerin kurutulacağı, durulanacağı ya da başka bir işleme maruz kalacağı bölüme göndermek.
  • Sonrasında makinenin bir arızası olursa bakım ve onarım gibi şeylerle ilgilenmek.

Yıkama Makinesi İşçisinin meslek ana grubuna bakacak olursak tesis ve makine operatörleri ve montajcılar olarak belirlenmiştir. Alt ana meslek gurubu ise sabit tesis ve makine operatörleri olarak geçmektedir. Meslek grubu ise tekstil, kürk ve deri ürünleri makine operatörleri olarak bilinir. Meslek birim gurubu ise ağartma, boyama ve kumaş temizleme makine operatörleri olarak bilinir. Meslek kodu ise 8154.28 olarak belirleniyor.


Son Güncelleme: 26.11.2021 06:23
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