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Tekstil Mühendisi ne kadar kazanıyor? Tekstil Mühendisi görev ve yetkileri

Tekstil Mühendisi ne kadar kazanıyor? Tekstil Mühendisi'nin aylık kazancı ne kadardır? Tekstil Mühendisliği için hangi özelliklere sahip olmak gerkekiyor? Konuya ilişkin detaylar haberimizde!

28 Kasım 2021 Pazar 01:21
Tekstil Mühendisi ne kadar kazanıyor? Tekstil Mühendisi görev ve yetkileri
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Tekstil Mühendisi olmak isteyen kişiler, tekstil ve konfeksiyonda hammaddelerin yapım aşamalarında, kumaşların işlenmesinde görev yapar. Tekstil Mühendisi, gerekli teknik alt yapı gerektiren düzenlemeleri ve yeni yöntemler geliştirerek planın sorunsuz bir şekilde yürütülmesini sağlıyor. Tekstil Mühendisi ayrıca tekstil kalitesini araştırma, kumaş üretimini hazır hale getirme ve tekstilde kullanılan makinelerin onarımını yapmakla ilgilenir. 

Tekstil Mühendisi, aylık ortalama 5 bin 350 TL kazanıyor. Tekstil Mühendisleri en düşük 2 bin 286 TL aylık kazanç sağlarken en yüksek 9 bin 250 TL aylık kazanç sağlayabiliyorlar. 

Tekstil Mühendisi olmak isteyen kişinin en az lisans düzeyinde eğitim almış olması gerekiyor. 


Son Güncelleme: 28.11.2021 01:21
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