Tekstil Mühendisi ne kadar kazanıyor? Tekstil Mühendisi görev ve yetkileri

Tekstil Mühendisi olmak isteyen kişiler, tekstil ve konfeksiyonda hammaddelerin yapım aşamalarında, kumaşların işlenmesinde görev yapar. Tekstil Mühendisi, gerekli teknik alt yapı gerektiren düzenlemeleri ve yeni yöntemler geliştirerek planın sorunsuz bir şekilde yürütülmesini sağlıyor. Tekstil Mühendisi ayrıca tekstil kalitesini araştırma, kumaş üretimini hazır hale getirme ve tekstilde kullanılan makinelerin onarımını yapmakla ilgilenir.
Tekstil Mühendisi olmak isteyen kişinin en az lisans düzeyinde eğitim almış olması gerekiyor.
Son Güncelleme: 28.11.2021 01:21