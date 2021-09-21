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TEKNOFEST 2021 nerede yapılıyor? TEKNOFEST'e nasıl gidilir? Atatürk Havalimanına nasıl gidilir metrobüs, metro, otobüs, marmaray?

TEKNOFEST 2021’in başlamasıyla beraber insanlar TEKNOFEST 2021 nerede yapılıyor? TEKNOFEST’e nasıl gidilir? Atatürk Havalimanına nasıl gidilir metrobüs, metro, otobüs, marmaray? sorularının yanıtlarını öğrenmek için internet üzerinden araştırmalar yapıyor. İşte tüm merak edilenler...

21 Eylül 2021 Salı 17:27
TEKNOFEST 2021 nerede yapılıyor? TEKNOFEST'e nasıl gidilir? Atatürk Havalimanına nasıl gidilir metrobüs, metro, otobüs, marmaray?
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İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), Atatürk Havalimanı’nda yapılmaya başlandı. 21- 26 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek TEKNOFEST’in Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, metroda yaşanan sorunların ring otobüs seferleriyle telafi edileceğini belirtti.

TEKNOFEST 2021 Nerede Yapılıyor? TEKNOFEST’e Nasıl Gidilir?

TEKNOFEST 2021 Atatürk Havalimanı’nda bugünden itibaren gerçekleştirilmeye başlandı. 21-26 Eylül tarihleri arasında yapılacak bu festivalde 09.00-19.00 saatleri arasında ziyaretçi alımı yapılacak.

Atatürk Havalimanı’na Nasıl Gidilir Metrobüs, Metro, Otobüs, Marmaray?

TEKNOFEST 2021’e gitmek isteyenler Şirinevler Metro İstasyonu, Yeşilyurt Tren İstasyonu ve Kuleli Metrobüs İstasyonu sayesinde festivale kolaylıkla ulaşım sağlayabilecekler. Bu istasyonlarda 6 gün boyuncca ziyaretçilerin Atatürk Havalimanına ulaşmaları için ring seferleri düzenlenecek. Marmaray hattından festivale ulaşmak isteyenler ise Yenikapı durağından Atatürk Havalimanı metro durağına geçebilirler.


Son Güncelleme: 21.09.2021 17:27
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