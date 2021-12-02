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Teknik Servis Şefi maaşı ne kadar?

Teknik birime ait olan tüm süreçlerin planlamasını yapmak ve uygulamasını sağlamak, aynı zamanda denetlemek, elektrik, mekanik, bina bakım gibi benzer şeylerin çalışma planları hazırlayan kişidir. Teknik Servis Şefi ne kadar maaş alıyor? 2021 yılı Teknik Servis Şefi maaşları ve merak edilenler haberimizde.

02 Aralık 2021 Perşembe 19:19
Teknik Servis Şefi maaşı ne kadar?
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Teknik Servis Şefi kime denir?

Teknik birime ait olan tüm süreçlerin planlamasını yapmak ve uygulamasını sağlamak, aynı zamanda denetleyen ve elektrik, mekanik, bina bakım gibi benzer şeylerin çalışma planları hazırlayan kişiye Teknik Servis Şefi denmektedir. Tüm bunlara ek olarak Teknik Servis Şefi, çalışmaların takibini yapmak ve birim yöneticisine bilgi vermek, raporlama yapmak gibi işleri de yürüten kişiye denilmektedir.

Teknik Servis Şefi maaşı ne kadardır?

Bu mesleği yapan kişiler, ayda ortalama olarak 3.460 TL maaş alırken en düşük alınan maaş 2.826 TL’dir. En yüksek alınan maaş ise 3.900 TL’dir.   

Teknik Servis Şefi için hangi bölümü okumak, mezun olmak gerekmektedir?  

Bu mesleği yapmak isteyen kişilerden en az beklenen eğitim düzeyi Ortağretim ya da Lise veya dengi bir eğitim almış olmasıdir. 

Teknik Servis Şefi meslek ana grubu nedir? 

Teknisyenler, Teknikerler ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları 

Meslek alt ana grubu nedir?  

Bilim ve Mühendislik ile İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları 

Teknik Servis Şefi meslek grubu nedir? 

 Fizik ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri 

Teknik Servis Şefi birim grubu nedir?  

Elektrik Mühendisliği Teknisyenleri 

Teknik Servis Şefi meslek kodu nedir?  

Türk Meslekler sözlüğünde Teknik Servis Şefi meslek kodu 3113.21’dir. 


Son Güncelleme: 02.12.2021 19:19
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Teknik Servis ŞefiTeknik Servis Şefi Maaşı
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