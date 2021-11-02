Çalıştığı şirketin sağladığı kurulum, bakım ve onarım işlemleri sırasında yaşanan sorunların telafisi için gerekli organizasyonları yapan kişiye teknik müdür adı verilir. Türkiye’de iş arayan pek çok insan teknik müdürlerin 2021 yılında ne kadar maaş aldığını ve ne iş yaptıklarını merak ediyor. Peki teknik müdür maaşı ne kadar? Teknik müdür ne iş yapar?

Teknik Müdür Maaşı Ne Kadar?

Teknik Müdür Ne İş Yapar?

Türkiye’de çalışan bir teknik müdür aylık ortalama olarak 5.500 TL maaş almaktadır. 2021 yılı itibariyle en düşük teknik müdür maaşı 2.826 TL iken, en yüksek teknik müdür maaşı ise 8.500 TL’dir. Bu maaş kişinin çalıştığı şirkete göre değişmektedir.

En az lisans seviyesinde eğitim almış olan kişilerin olabildiği teknik müdürlerin bazı görevleri bulunmaktadır. Teknik müdürler kurulum, bakım ve onarım esnasında meydana gelebilecek arızaların en kısa zamanda ve en uygun maliyetle giderilmesi için gerekli yönlendirme ve organizasyonu yapmak. Atölyenin yönetimi için gerekli faaliyetleri planlamak ve uygulatmak. Müşterilerin teknik şikayetlerini almak ve çözüme kavuşturmakla görevlidir.

Bu işte görev almak isteyen kişiler İŞKUR’un intenet sitesi üzerinden yayınlanan teknik müdür iş ilanlarına başvuru yapabilirler.