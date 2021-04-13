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Tekne orucu nedir? Tekne orucu nasıl, saat kaça kadar tutulur?

Tekne orucu nedir? Tekne orucu nasıl tutulur? Tekne orucu saat kaça kadar tutulur? Tekne orucunu kimler tutar? Tekne orucu ne zaman tutulur? Ramazan ayına girilmesiyle beraber herkes tarafından Tekne orucunun ne olduğu ve kimler tarafından tutulduğu merakla araştırılıyor.

13 Nisan 2021 Salı 22:04
Tekne orucu nedir? Tekne orucu nasıl, saat kaça kadar tutulur?
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Müslüman alemine mensup vatandaşlar tarafından merakla Tekne orucunun ne olduğuyla beraber nasıl tutulduğu araştırılıyor.

Tekne Orucu nedir? Tekne Orucu nasıl tutulur?

Ramazan ayına girilmesiyle beraber İslam dinine mensup kişiler tarafından Tekne orucunun nasıl tutulduğu ve ne olduğu merakla araştırılıyor. Oldukça eski zamanlara dayanan ve gelenekleşen bu oruç çocukları oruca alıştırma amacıyla yapılmaktadır. Küçük çocuklar bütün gün boyunca oruç tutmak yerine sadece günün belirli bir bölümünü oruçlu olarak geçirmektedir. Vatandaşlar Tekne Orucunun saat kaça kadar tutulduğunu ve nasıl tutulduğunu merakla araştırıyorlar.

Tekne orucu, Anadolu'da ortaya çıkan eski bir gelenektir. Küçük çocukların oruç tutmasının kolaylaştırmak ve İslami bir kimlik kazandırmak amacıyla ortaya çıkmıştır. Ramazan ayında tüm gün oruç tutmak yerine sadece günün belli bir kısmının oruçlu geçirilmesidir.

Tekne Orucu nedir, saat kaça kadar tutulur?

Tekne orucu, bir Anadolu geleneğidir. Bütün gün oruç tutmakta zorlanan çocukların, günün sadece belirli bir bölümünü oruçlu geçirmesine tekne orucu adı verilmektedir. Tekne orucunda çocuklar sahurdan kaba kuşluğa kadar veya öğlene kadar oruç tutmaktadırlar.

Arapçada "künyelemek", "kimliklenmek" anlamına gelen tenkiye zamanla tekne olmuştur. Ramazan ayında eskiden mutfaklarda büyük ekmek tekneleri bulunurmuş, çocuklar ve yaşlılar oruç tuttukları zamanlarda zorlandıkları durumlarda bu kocaman ekmek teknelerinin arkasına gizlenerek karınlarını doyurup, oruçlarına kaldıkları yerden devam ederler bunun adına da Tekne Orucu denilmektedir. Oruç kavramını 6 yaşına kadar olan çocuklara soyut kelimelerle değil somut kelimelerle anlatmak doğrudur. İnancım gereği tutuyorum, ibadettir ya da oruç tutmak farzdır" gibi açıklamaları 6 yaşından büyük çocuklar için yapmak daha anlamlıdır. 6 yaşa kadar ise daha çok "sağlığa, mutluluğa" vurgu yapılması çocukların daha iyi anlamasını sağlar. Bir diğer noktalardan birisi de korkunç ifadelerden uzak durmaktır. İnançla, ibadetle alakalı bütün konular çocuklara normal bir şekilde yani sevgiyle anlatılmalıdır.



Son Güncelleme: 13.04.2021 22:04
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