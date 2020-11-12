Tekirdağ'ın 3 aylık vaka tablosu değişimi korkuttu

Çin'de türeyen dünyayı etkisi altına alan koronavirüs hastalığı ülkemizde de tüm şehirlerde hız kesmeden yayılmaya devam ediyor. Özellikle son günlerde havalarında soğumasıyla birlikte özellikle bazı şehirlerde koronavirüs vakalarını gösteren harita kıpkırmızı oldu.

Bu illerimizde biriside sağlık bakanı Fahrettin Koca'nın 3 ay evvel önek gösterdiği Tekirdağ oldu. Tekirdağ'da son 3 ay içerisinde vakalar korkutucu derecede arttı.

Bakanlık tarafından yönetilenuygulamasında 3 ay evvel vaka sayıları haritası yeşil olan Tekirdağ şu sıralar kıpkırmızı oldu. Tekirdağ'da yaşayan vatandaşlar HES uygulaması sayesinde kenttin son 3 ayının kıyasladığında gördükleri karşısında şaşkına döndüler.

Tekirdağ şu sıralar koronavirüs hastalığı açısından en riskli il durumuna geldi.