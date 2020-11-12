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Tekirdağ'ın 3 aylık vaka tablosu değişimi korkuttu

3 ay önce vaka yayılmaları konusunda örnek gösterilen Tekirdağ'ın son 3 aylık korona virüs vaka tablosu değişimi korkuttu. HES uygulaması üzerinden Tekirdağ'ın son 3 aylık değişimini gören vatandaşlar şaşırdı.

12 Kasım 2020 Perşembe 18:13
Tekirdağ'ın 3 aylık vaka tablosu değişimi korkuttu
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Çin'de türeyen dünyayı etkisi altına alan koronavirüs hastalığı ülkemizde de tüm şehirlerde hız kesmeden yayılmaya devam ediyor. Özellikle son günlerde havalarında soğumasıyla birlikte özellikle bazı şehirlerde koronavirüs vakalarını gösteren harita kıpkırmızı oldu.

Bu illerimizde biriside sağlık bakanı Fahrettin Koca'nın 3 ay evvel önek gösterdiği Tekirdağ oldu. Tekirdağ'da son 3 ay içerisinde vakalar korkutucu derecede arttı.


Bakanlık tarafından yönetilen HES uygulamasında 3 ay evvel vaka sayıları haritası yeşil olan Tekirdağ şu sıralar kıpkırmızı oldu. Tekirdağ'da yaşayan vatandaşlar HES uygulaması sayesinde kenttin son 3 ayının kıyasladığında gördükleri karşısında şaşkına döndüler. 

Tekirdağ şu sıralar koronavirüs hastalığı açısından en riskli il durumuna geldi.



Son Güncelleme: 12.11.2020 18:13
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Anahtar Kelimeler:
HESTekirdağ Vaka Tablosu
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