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Tekirdağ’da yakalanan dev orkinos balığı görenleri şok etti!

Tekirdağ’da yakalanan dev orkinos balığı görenleri şok etti! 217 santimetre boyu ve 141 kilosuyla rekor boyutta olan orkinos balığı satışa sunuldu…

08 Eylül 2020 Salı 22:36
Tekirdağ’da yakalanan dev orkinos balığı görenleri şok etti!
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Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde görülen dev orkinos balığı gören herkesi şok etmeyi başardı. Edine’nin Enez ilçesinde yakalanan dev balık Tekirdağ Çerkezköy’de satışa sunuldu. Yaklaşık 217 santimetre boya ve 141 kiloya sahip olan orkinos balığını gören pek çok kişi fotoğrafını çekti.


Yaklaşık 30 senedir balıkçılık yapmakta olan Bekir Sal, daha önce hayatında bu kadar büyük bir orkinos balığı görmediğini ifade etti. Kendilerinin balığı Edine Enez’deki halden alarak Tekirdağ Çerkezköy’e getirdiklerini ve lezzetli balığın satışa sunulduğunu aktardı. Bekir Sal, devasa balığın kilosunun 30 Türk Lirası fiyat üzerinden satışa sunulduğunu belirtti.



Son Güncelleme: 08.09.2020 22:36
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Anahtar Kelimeler:
BalıkçılıkOrkinos
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