Tekirdağ'da takla atan araç sürücüsü hayatını kaybetti

Bir kişinin yaralandığı, bir kişinin de can verdiği feci trafik kazası akşam saatlerinde Tekirdağ Süleymanpaşa'da meydana geldi.

Gelen bilgilere göre A.Ş isimli sürücünün kullandığı araç yolda ilerlediği esnada kontrolünü kaybedip, rampada takla attı ve park halinde kenarda duran bir araca çarparak durabildi.

Kazayı gören vatandaşların haber vermesiyle birlikte olay yerine polis ve 112 sağlık personeli yönlendirildi.Kaza mahaline gelen ekipler yaptıkları incelemede araç sürücüsü A.Ş'nin araç içinde sıkışarak can verdiğini, yanında bulunan E.A isimli kişinin ise yaralandığını belirledi. Yaralı E.A yapılan ilk müdahaleden sonra hastaneye kaldırılırken, sürücünün cansız bedeni ise yapılan incelemeden sonra morga kaldırıldı.

Kazaya karışan araçların çekilmesi için çalışma başlatılırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.