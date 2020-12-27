Tekirdağ'da şaşırtan hırsızlık pes dedirtti

Tekirdağ’ın Çavuşköy Mahallesinde bulunan mezarlığın demir giriş kapı demirleri ile mezarlık içerisinde bulunan çeşmenin musluklar kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından birkaç ay önce çalındı. Belediye tarafından çeşmenin muslukları ile demir kapı yenilerken giriş kapısı ile çeşme muslukları bir kez daha çalındı. Kim ya da kimler tarafından gerçekleştiği bilinmeyen hırsızlık olayında mezarlarını ziyarete giden vatandaşlar tarafından durum fark edilerek yetkililer arandı.

'ŞAŞKINLIK İÇERİSİNDEYİZ'

Yakınlarının mezarını ziyaret etmek için mezarlığa giden vatandaşlar hırsızlık olayını görünce isyan ettiler. İkinci kez böyle bir olayın yaşandığını belirten mahalle sakinlerinden 63 yaşındaki Orhan Burhan Uzun olaya tepki gösterirken ,şaşkınlık içerisinde olduklarını olayın ikinci kez gerçekleştiğini ve bu konu hakkında hurdacıların da denetlenmesi gerektiğini belirtti. Musluk ve kapı tarzı ürünleri satanların da alanlarında belli olduğunu mezarlığın elektrik direklerini ve elektrik kablolarını ve trafoya varıncaya kadar her şeyi çaldıklarını bu olaya acil bir çözüm bulunması gerektiğini söyledi.

‘MEZAR TAŞLARI PARA YAPSA ONLARI DA ÇALACAKLAR’

Birkaç kez karşılaştıkları hırsızlık olayında yeniden takılan musluk ve kapıların çalındığını ve buna bir çözüm bulunamadığı belirtildi. Olayın sorumlularının bulunması gerektiğini belirten mahalle sakinleri Mezar taşlarının para yapacak olsa onların bile çalınacağını ifade ederken ölen yakınları hayratına yapılan çeşmelerin musluklarının çalındığını mezar ziyareti yapanların mezarlarına bir su bile dökememesinden isyan ettiler.

Mezar yakınlarına dua okumak isteyenlerin abdest bile alamadıklarının haklı isyanı içerisindeler. Hırsızların sayesinde mezarlıklarında sularının artık olmadığını belirttiler.

Olay ile ilgili Jandarma ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.

