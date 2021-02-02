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Tekirdağ'da korkutan görüntü! İki ilçe arası ulaşım sağlanamıyor

Tekirdağ ile Edirne sınırında bulunan ve iki ilçeyi birbirine bağlayan Harmanlı Köprüsü sel suları sebebiyle çöktü. Köprünün çökmesiyle Edirne’nin Uzunköprü ilçesi ile Tekirdağ’ın Malkara ilçelerini birbirine bağlayan yol ulaşıma kapandı.

02 Şubat 2021 Salı 20:07
Tekirdağ'da korkutan görüntü! İki ilçe arası ulaşım sağlanamıyor
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Tekirdağ’ın Malkara İlçesi kuzey yakasında akşam saatlerinde başlayan şiddetli sağanak yağış sabaha kadar devam etti. Yağışlar ile birlikte Edine'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Harmanlı köyü ile Malkara'nın Davuteli Mahallesi arasında bulunan ve Uzunköprü ve Edine yoluna bağlantı sağlayan Harmanlı Köprüsü sel sularına dayamadı. Artan yağışla birlikte çöken köprü iki mahalle arasındaki ulaşımın durmasına sebep oldu.

İki ilçe kaymakamı da olay yerinde

İlçelerin Kaymakamları ve yetkili ekipler olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Geçici olarak Menfez döşenecek

Öte yandan köprünün yıkılmasını gören vatandaşlar büyük şok yaşadı. Davuteli Mahallesi Muhtarı İbrahim Hızır iki köprü arasında ulaşımı sağlayan köprünün yıkıldığını ve geçici olarak ulaşımın durduğunu aktardı. Yaşanan bu olumsuzluk yüzünden yolun geçici olarak sağlanması için menfez döşeneceğini bilgisi Muhtar İbrahim Hızır tarafından aktarıldı.



Son Güncelleme: 02.02.2021 20:07
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Anahtar Kelimeler:
TekirdağKöprü çökme
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