Tekirdağ'da hemzemin geçitte feci kaza!

Tekirdağ’da feci kaza! Hemzemin geçitte tren altında kalarak can verdi!

64 yaşında, Tekirdağ’ın Ergene ilçesi Velimeşe Mahallesi’nde yaşayan vatandaş trenin altında kalarak yaşamını yitirdi.

Ele geçen bilgiler doğrultusunda Ergene’de Velimeşe Mahallesi civarında hemzemin geçitte kaza oldu.

352383 sayılı Tekirdağ-Halkalı seferinin makinisti A.H, Velimeşe Mahallesi’nde yer alan hemzemin geçitten geçerken bir ses duydu ve sesi duyunca lokomotifi durdurdu.

Lokomotiften inme gereği duyan ve indiği zaman gördüğü manzara karşısında sağlık ekipleri ve jandarmaya haber vermek zorunda kalan makinist, yerde birinin yattığını gördü. Olay yerine sağlık ekiplerinin kısa süre içerisinde gelmesi halinde hemen yatar pozisyonda olan kişiye müdahale ettiler. Müdahale sonucu şahsın, hayatını kaybettiği belirlendi.

Ölen kişinin Mehmet Refik Oran (64) olduğu jandarma ekipleri tarafından tespit edildi. Jandarma ekipleri ile beraber Cumhuriyet savcısının olay yerinde birlikte yaptığı incelemenin ardından, yaşamını yitiren Oran’ın cansız bedeni, Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Makinist A.H.’nin yaptığı açıklamalar doğrultusunda, treni sürdüğü esnada bir ses duyduğunu sonra hemen lokomotifi durduğunu ve kazayı bu şekilde fark ettiği anlaşıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Soruşturma doğrultusunda makinist A.H’nin ifadesine başvuruldu. Jandarma karakoluna götürülen A.H ifadesini verecek.