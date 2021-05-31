Tekirdağ'da gerçekleşen trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Tekirdağ'ın Malkara- Hayrabolu yolu üzerinde gerçekleşen kazada edinilen bilgilere göre Foça Köprüsü üzerinde seyir halinde olan Ramiz Özkan idaresindeki bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıktı.

EKİPLER VATANDAŞLARDAN YARDIM İSTEDİ

Kontrolden çıkan otomobil şarampole düşerken sürücü Ramiz Özkan araç içerisinde sıkışarak yaralandı.

Kazanın ihbar edilmesi üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine intikal eden ekipler ters dönen otomobilde bulunan yaralıya müdahale edemeyince, ekiplere yoldan geçen vatandaşlar yardım etti.

YARALININ SAĞLIK DURUMU İYİ

Ekiplerin ve vatandaşların ortak çalışmaları sonucunda aracından yaralı olarak çıkartılan Özkan’a sağlık ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde yaparken daha sonra hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Ramiz Özkan’ın sağlık durumunun iyi olduğu bilgisi edinildi.

