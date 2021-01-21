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Tekirdağ’da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Gündüz saatlerinde Tekirdağ'da iki aracın karıştığı feci trafik kazasında 1 kişi ağır olmak üzere 5 kişi yaralandı.

21 Ocak 2021 Perşembe 20:51
Tekirdağ’da feci kaza! Çok sayıda yaralı var
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1 kişi ağır olmak üzere toplam 5 kişinin yaralandığı feci trafik kazası gündüz saatlerinde Tekirdağ Saray'da meydana geldi.

Çerkezköy Saray karayolunda seyir halinde olan Bülent Ç. isimli sürücünün kullandığı araç, kavşağa geldiği esnada dikkatsizlik sonucu  Hasan K. isimli vatandaşın sürücüsü olduğu otomobille çarpıştı. Feci kazada Bülent Ç.'nin aracında bulunan 3 kişi yaralandı.

5 KİŞİ YARALANDI

Kazayı görenlerin ihbar etmesiyle birlikte kaza yerine polis, kurtarma ekipleri ve 112 sağlık personeli yönlendirildi. Araçlarda sıkışan yaralıları  vatandaşlar sıkıştıkları yerden çıkardılar. Olay yerine gelen ekipler yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralı vatandaşları hastaneye kaldırdı. Feci kazada 1 kişi ağır olmak üzere 5 kişi yaralandı.

IŞIKLARIN YANMADIĞINI İDDİA ETTİ

Kaza ile ilgili olarak soruşturma başlatılmasından sonra araç sürücülerinden Bülent Ç. kaza anında trafik ışıklarının yanmadığını iddia etti.



Son Güncelleme: 21.01.2021 20:51
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Anahtar Kelimeler:
TekirdağTrafik Kazası
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