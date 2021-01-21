Tekirdağ’da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

1 kişi ağır olmak üzere toplam 5 kişinin yaralandığı feci trafik kazası gündüz saatlerinde Tekirdağ Saray'da meydana geldi.

5 KİŞİ YARALANDI

Çerkezköy Saray karayolunda seyir halinde olan Bülent Ç. isimli sürücünün kullandığı araç, kavşağa geldiği esnada dikkatsizlik sonucu Hasan K. isimli vatandaşın sürücüsü olduğu otomobille çarpıştı. Feci kazada Bülent Ç.'nin aracında bulunan 3 kişi yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbar etmesiyle birlikte kaza yerine polis, kurtarma ekipleri ve 112 sağlık personeli yönlendirildi. Araçlarda sıkışan yaralıları vatandaşlar sıkıştıkları yerden çıkardılar. Olay yerine gelen ekipler yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralı vatandaşları hastaneye kaldırdı. Feci kazada 1 kişi ağır olmak üzere 5 kişi yaralandı.

IŞIKLARIN YANMADIĞINI İDDİA ETTİ

Kaza ile ilgili olarak soruşturma başlatılmasından sonra araç sürücülerinden Bülent Ç. kaza anında trafik ışıklarının yanmadığını iddia etti.