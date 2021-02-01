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Tekirdağ’da feci kaza! 2 ölü, 4 yaralı

Tekirdağ'da kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi can verirken, 4 kişi yaralandı.

01 Şubat 2021 Pazartesi 18:51
Tekirdağ’da feci kaza! 2 ölü, 4 yaralı
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2 kişinin can verdiği 4 kişinin ise yaralandığı feci trafik kazası Tekirdağ Hayrabolu karayolunda meydana geldi.

Gelen haberlere göre Hasan Y. isimli sürücünün kullandığı kamyonet kara yolunda seyir halindeyken, Selami B'nin sürücüsü olduğu araç ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar karayolunda savrulurken, ikisinde şarampole uçtu. Kazayı gören diğer vatandaşların ihbar etmesiyle birlikte olay yerine polisi, itfaiye ve 112 sağlık personeli yönlendirildi.

2 kişi hayatını kaybetti

Kaza alanına gelen ekipler araçların içinde sıkışanları kurtardı. ARaçların içinde çıkan yaralı vatandaşlar 112 personeli tarafından yapılan ilk müdahaleden sonra hastaneye kaldırılırken, otomobil içinde yolcu olarak bulunan Azize C. ve Zuhal B. ise olay yerinde can verdi.

Hayatını kaybeden kişilerin cansız bedenleri yapılan incelemeden sonra morga kaldırılırken, yakınları sinir krizi geçirdi.

Kaza ile ilgili olarak inceleme sürüyor.

 

 

 

Bölgeye gelen ekipler kaza alanında çalışma başlatarak, araçlarda sıkışan yaralıları kurtarmaya çalıştı. Yaralılar sıkıştıkları yerden çıkarılırken, 22 UL 830 plakalı aracın sürücüsü Hasan Y., ve araçta yolcu olarak bulunan Hüseyin P., Uğur D. ile 59 ES 999 plakalı aracın sürücüsü Selami B. yaralı olarak Tekirdağ Şehir Hastanesine sevk edildi. 59 ES 999 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Azize C. ve Zuhal B. ise olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazada ölenlerin acı haberini duyan yakınları ise kaza bölgesine gelerek, gözyaşlarına boğuldu. Hayatını kaybeden 2 kişinin cansız bedeni savcılık incelemesinden sonra cenaze nakil aracı ile hastane morguna kaldırıldı.



Son Güncelleme: 01.02.2021 18:51
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Anahtar Kelimeler:
TekirdağTrafik Kazası
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