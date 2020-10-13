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Tekirdağ'da denizanası istilası

Marmara Denizi'nin Tekirdağ sahillerinde sabah saatlerinde inanılmaz bir olay gerçekleşti. Sahilleri denizanası bastı. Denizanası istilasının yaşandığı sahilleri gören vatandaşlar şaşkınlık içerisinde deniz izledi. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü'nden Doç. Dr. Deniz Şirin, ise vatandaşları denizanalarına dokunmamaları konusunda uyardı.

13 Ekim 2020 Salı 00:20
Tekirdağ'da denizanası istilası
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Marmara Denizi'nin Tekirdağ sahillerinde sabah saatlerinde inanılmaz bir olay gerçekleşti. Sahilleri denizanası bastı. Denizanası istilasının yaşandığı sahilleri gören vatandaşlar şaşkınlık içerisinde deniz izledi. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü'nden Doç. Dr. Deniz Şirin,  ise vatandaşları denizanalarına dokunmamaları konusunda uyardı.


Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi sahillerinde sabah saatlerinde sahilde dolaşan vatandaşlar bir sürpriz ile karşılaştı. Sahil denizanası istilasına uğradı. Bu kadar çok denizanasını bir arada gören vatandaşlar şaşkınlık geçirirken bu anları cep telefonu kamerası ile kaydettiler. Uzmanlar vatandaşların bu denizanalarına dokunmamaları gerektiği konusunda uyarılarda bulunurken denizanalarının düşmanlarına zehir enjekte ettiği için dokunduklarını yaktıklarını ifade etti.  Yetkililer yaşanan küresel ısınmanın bu tarz canlıları etkilediğini söylerken yaşanan normal üzeri yaz sıcaklıklarının hala devam ettiğini ve mevsimsel hareketliliğin ve denizanaları için uygun besinlerinin varlığının denizanalarının çoğalmasına sebep olabileceğinin ifade etti.



Son Güncelleme: 13.10.2020 00:20
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Anahtar Kelimeler:
MarmaraDenizanası İstila
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