Tekirdağ Çorlu’da polis aracına silahlı saldırı! O anlar kameraya yansıdı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde devriye görevi yapan sivil polislere saldırı düzenlendi. Tabanca ile polis arabasına ateş açan Fırat Şolcun (20) yakalandı.
Çorlu ilçesi Hıdırağa Mahallesi Çiçek caddesi 3.sokak üzerinde meydana gelen olayda, gece vardiyasında çalışan sivil polisler devriye görevi sırasında Fırat Şolcun tarafından saldırıya uğradı. Sivil polislerin yara almadığı olayda şüpheli kaçtı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Amirliği şüpheliyi yakalamak için bölgede kapsamlı arama başlattı. Kamera görüntülerinde Fırat Şolcun’un olduğu öğrenildi.
Denetimli serbestlik şartı ile cezaevinden çıkmıştı!
Güvenlik kamerasına o anlar yansıdı!
Polis aracına tabanca ile ateş açan Şolgun, güvenlik kamerasına yakalandı. Hedef alarak ateş eten zanlı, boş kovanları toplayarak oradan uzaklaşıyor.
https://www.haberturk.com/video/haber/izle/corluda-polis-aracina-silahli-saldiri-kamerada/712989