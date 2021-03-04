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Tekirdağ Çorlu’da polis aracına silahlı saldırı! O anlar kameraya yansıdı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde son dakika haberine göre devriye görevi yapan sivil polis aracına tabanca ile ateş açıldı. Fırat Şolcun (20) gözaltına alınırken, şahsın 4 ayrı suçtan kaydı olduğu öğrenildi. Şolcun’un polis aracına ateş ettiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

04 Mart 2021 Perşembe 14:06
Tekirdağ Çorlu’da polis aracına silahlı saldırı! O anlar kameraya yansıdı
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Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde devriye görevi yapan sivil polislere saldırı düzenlendi. Tabanca ile polis arabasına ateş açan Fırat Şolcun (20) yakalandı.

 Çorlu ilçesi Hıdırağa Mahallesi Çiçek caddesi 3.sokak üzerinde meydana gelen olayda, gece vardiyasında çalışan sivil polisler devriye görevi sırasında Fırat Şolcun tarafından saldırıya uğradı. Sivil polislerin yara almadığı olayda şüpheli kaçtı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Amirliği şüpheliyi yakalamak için bölgede kapsamlı arama başlattı. Kamera görüntülerinde Fırat Şolcun’un olduğu öğrenildi.

Denetimli serbestlik şartı ile cezaevinden çıkmıştı!

Gözaltına alınan şahsın 4 ayrı suçu bulunduğu ve 2015 yılında cinayet suçundan cezaevinde gönderilen Şolcun, koronavirüs tedbirler kapsamında denetimli serbestlik şartıyla tahliye edildiği öğrenildi. Denetimli serbestlikten yararlanan zanlı tekrardan tutuklandı. İfadeleri kabul etmeyen Şolcun, ateş etmediğini dile getirdi.

Güvenlik kamerasına o anlar yansıdı!

Polis aracına tabanca ile ateş açan Şolgun, güvenlik kamerasına yakalandı. Hedef alarak ateş eten zanlı, boş kovanları toplayarak oradan uzaklaşıyor.


https://www.haberturk.com/video/haber/izle/corluda-polis-aracina-silahli-saldiri-kamerada/712989


Son Güncelleme: 04.03.2021 14:06
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Anahtar Kelimeler:
çorluPolis AracıSaldırıTabanca
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