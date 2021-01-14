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Tekirdağ askerlik şubeleri telefon, adres ve iletişim bilgileri

Askerlik görevini yerine getirmek isteyen vatandaşlarımız, askerlik şubelerinin iletişim adreslerini merak etmeye başladı. Tekirdağ'da askerlik şubelerinin telefon numaraları nedir? Tekirdağ'da bulunan askerlik şubelerinin faks numaraları nedir? Tekirdağ'da bulunan askerlik şubelerinin adresleri nedir? Gibi soruların yanıtları araştırılmaya başlandı.

14 Ocak 2021 Perşembe 11:10
Tekirdağ askerlik şubeleri telefon, adres ve iletişim bilgileri
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TEKİRDAĞ ASKERLİK DAİRESİ KARARGAHI

Adres: 

Eskicami Mah. Muratlı Cd. No:128 Merkez/TEKİRDAĞ

Tel: 

0.282.261 20 21 

Faks:

 0.282.263 04 60

tekirdag_asal_blg@msb.gov.tr

TEKİRDAĞ ASKERLİK ŞUBE

Adres: 

Eskicami Mah. Muratlı Cd. No:128 Merkez/TEKİRDAĞ

Tel: 

0.282.261 20 20 

Faks:

 0.282.261 15 48

tekirdag_as_sb@msb.gov.tr

ÇERKEZKÖY ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: 

Kazımiye Mah. E-5 Karayolu Üzeri Yeni Sanayi Karşısı Çorlu/TEKİRDAĞ

Tel: 

0.282.651 10 13 

Faks:

 0.282.654 97 79

corlu_as_sb@msb.gov.tr

ÇORLU ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: 

Kazımiye Mah. E-5 Karayolu Üzeri Yeni Sanayi Karşısı Çorlu/TEKİRDAĞ

Tel: 

0.282.651 10 13 

Faks:

 0.282.654 97 79

corlu_as_sb@msb.gov.tr

HAYRABOLU ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: 

Eskicami Mah. Muratlı Cd. No:128 Merkez/TEKİRDAĞ

Tel: 

0.282.261 20 20 

Faks:

 0.282.261 15 48

tekirdag_as_sb@msb.gov.tr

MALKARA ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: 

Eskicami Mah. Muratlı Cd. No:128 Merkez/TEKİRDAĞ

Tel: 

0.282.261 20 20 

Faks:

 0.282.261 15 48

tekirdag_as_sb@msb.gov.tr

MARMARA EREĞLİSİ ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: 

Kazımiye Mah. E-5 Karayolu Üzeri Yeni Sanayi Karşısı Çorlu/TEKİRDAĞ

Tel: 

0.282.651 10 13 

Faks:

 0.282.654 97 79

corlu_as_sb@msb.gov.tr

MURATLI ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: 

Eskicami Mah. Muratlı Cd. No:128 Merkez/TEKİRDAĞ

Tel: 

0.282.261 20 20 

Faks:

 0.282.261 15 48

tekirdag_as_sb@msb.gov.tr

SARAY ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: 

Kazımiye Mah. E-5 Karayolu Üzeri Yeni Sanayi Karşısı Çorlu/TEKİRDAĞ

Tel: 

0.282.651 10 13 

Faks:

 0.282.654 97 79

corlu_as_sb@msb.gov.tr

ŞARKÖY ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: 

Cumhuriyet Mah. Sarıcapaşa Cd. No:85 Şarköy/TEKİRDAĞ

Tel: 

0.282.518 10 18

Faks:

 0.282.519 06 68

sarkoy_as_sb@msb.gov.tr

 



Son Güncelleme: 14.01.2021 11:10
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Anahtar Kelimeler:
TekirdağAskerşube
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