Tekirdağ askerlik şubeleri telefon, adres ve iletişim bilgileri

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TEKİRDAĞ ASKERLİK DAİRESİ KARARGAHI
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Adres:Eskicami Mah. Muratlı Cd. No:128 Merkez/TEKİRDAĞ
Tel:0.282.261 20 21
Faks:0.282.263 04 60
tekirdag_asal_blg@msb.gov.tr
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TEKİRDAĞ ASKERLİK ŞUBESİ
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Adres:Eskicami Mah. Muratlı Cd. No:128 Merkez/TEKİRDAĞ
Tel:0.282.261 20 20
Faks:0.282.261 15 48
tekirdag_as_sb@msb.gov.tr
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ÇERKEZKÖY ASKERLİK ŞUBESİ
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Adres:Kazımiye Mah. E-5 Karayolu Üzeri Yeni Sanayi Karşısı Çorlu/TEKİRDAĞ
Tel:0.282.651 10 13
Faks:0.282.654 97 79
corlu_as_sb@msb.gov.tr
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ÇORLU ASKERLİK ŞUBESİ
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Adres:Kazımiye Mah. E-5 Karayolu Üzeri Yeni Sanayi Karşısı Çorlu/TEKİRDAĞ
Tel:0.282.651 10 13
Faks:0.282.654 97 79
corlu_as_sb@msb.gov.tr
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HAYRABOLU ASKERLİK ŞUBESİ
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Adres:Eskicami Mah. Muratlı Cd. No:128 Merkez/TEKİRDAĞ
Tel:0.282.261 20 20
Faks:0.282.261 15 48
tekirdag_as_sb@msb.gov.tr
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MALKARA ASKERLİK ŞUBESİ
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Adres:Eskicami Mah. Muratlı Cd. No:128 Merkez/TEKİRDAĞ
Tel:0.282.261 20 20
Faks:0.282.261 15 48
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MARMARA EREĞLİSİ ASKERLİK ŞUBESİ
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Adres:Kazımiye Mah. E-5 Karayolu Üzeri Yeni Sanayi Karşısı Çorlu/TEKİRDAĞ
Tel:0.282.651 10 13
Faks:0.282.654 97 79
corlu_as_sb@msb.gov.tr
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MURATLI ASKERLİK ŞUBESİ
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Adres:Eskicami Mah. Muratlı Cd. No:128 Merkez/TEKİRDAĞ
Tel:0.282.261 20 20
Faks:0.282.261 15 48
tekirdag_as_sb@msb.gov.tr
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SARAY ASKERLİK ŞUBESİ
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Adres:Kazımiye Mah. E-5 Karayolu Üzeri Yeni Sanayi Karşısı Çorlu/TEKİRDAĞ
Tel:0.282.651 10 13
Faks:0.282.654 97 79
corlu_as_sb@msb.gov.tr
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ŞARKÖY ASKERLİK ŞUBESİ
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Adres:Cumhuriyet Mah. Sarıcapaşa Cd. No:85 Şarköy/TEKİRDAĞ
Tel:0.282.518 10 18
Faks:0.282.519 06 68
sarkoy_as_sb@msb.gov.tr
Son Güncelleme: 14.01.2021 11:10