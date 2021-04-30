Tekel büfeleri açık mı, yasakta büfeler ve tekeller açık mı?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni genelgeye göre tüm yurtta tam kapanma dönemine geçildi. Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, ulusa seslenirken İçişleri Bakanı ise genelge yayınlayarak tüm vatandaşlara ayrıntılı açıklama yapıldı. Bu anlamda ülke genelinde yeni bir karar verilmesinin ardından birçok kişi tartışma yaşadı. Alkol satışının gelmesi ile birlikte vatandaşlar tekel bayilerin ve büfelerin açık olmadığını merak ediyor.

İçki satışı yasaklandı mı?

17 günlük kapanma döneminde tekel bayiler kapalı olacak. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ise bakanlıkta düzenlenen video konferans toplantısında, 81 ilin vali, il jandarma komutanı, il emniyet müdürü ve sahil güvenlik komutanıyla bir araya geldi.

Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş ise açıklama sonrasında 29 Nisan Perşembe gününden itibaren ‘tam kapanma’ dönemine geçildiği için alkol satışının yasak olduğunu söyledi. Twitter hesabında ‘Maalesef üzülerek söylüyorum..’ diyerek açıklama yapan Aybaş, alkol satışının olmadığını açıkladı.

Bu konu hakkında birçok siyasi parti ve vatandaşlar konu hakkında tartışma konusu yaşadı. Bu kapsamda tekel bayiler ve büfelerde alkol satışı yapılmayacağı kesinleşti.