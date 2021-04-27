Tekel bayileri açık mı? Tekel bayilerinde alkol satışına yasak var mı? Tekel bayi çalışma saatleri!

26 Nisan 2021 tarihinde toplanan kabine toplantısında alınan kararlar sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan tam kapanma kararı alındığını kamuoyuna duyurdu. Alınan karar sonrası ülke tamamında 17 gün sürecek bir kapanma uygulanacak. Tam kapanma 29 Nisan ve 17 Mayısıs tarihleri arasında geçerli olacak. Vatandaşın en çok merak ettiği sorulardan birisi de tekel bayilerinin bu süre içerisinde açık olup olmayacağı oldu. Kapanma süreciyle ilgili işte detaylar…

Tam kapanmada tekel bayiler açık olacak mı?

29 Nisan ve 17 Mayısıs arasında uygulanacak tam kapanma kararı sonrası tekel bayilerinin açık olup olmayacağı oldukça merak konusu oldu. Konuyla ilgili merak edilenleri Tekel Bayileri platformu Başkanı Özgür Aybaş yayınlanan genelge ışığında cevapladı.

29 Nisan ve 17 Mayısıs tarihleri boyunca uygulanacak tam kapanma kararı sonrası özgür Aybaş yasaklardan muaf olduklarını ve 10.00-17.00 saatleri arasında hizmet vereceklerini sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

Yapılan bu ilk açıklamanın ardından Özgür Aybaş’tan ikinci bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada 17 Mayısıs’a kadar alkol satışı yapılmayacağını kamuoyuna duyurdu.

Yaşanılan bu ikilemin sebebi İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelgede alkol satışıyla ilgili bir maddenin yer almaması oldu. Genelgede marketler ile ilgili şu ifadeler yer alıyor;

"Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecektir. Aynı saatler arasında bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi, tatlıcılar ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabileceklerdir. Yukarıda belirtilen uygulama zincir ve süper marketler için haftanın altı günü geçerli olacak, zincir marketler pazar günleri kapalı kalacaktır."