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Tekel bayilerde sigara satışı yasaklandı mı, tekel bayileri açık mı?

Tam kapanma döneminde alkol satışının yasaklanması, sigara satışının da yasaklanmasını gündeme getirdi. Vatandaşlar ise internet üzerinden bu konu ile ilgili araştırmalar yapmaya başladı. Tam kapanma döneminde tekel bayilerin açık olup olmayacağını araştıran vatandaşlar, sigara satışının yapılıp yapılmayacağını da merak ediyor. İşte bu soruların cevabı...

30 Nisan 2021 Cuma 01:39
Tekel bayilerde sigara satışı yasaklandı mı, tekel bayileri açık mı?
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Türkiye’de koronavirüs vaka sayılarında beklenen düşüşün gerçekleşmemesi, tam kapanmayı da beraberinde getirdi. 29 Nisan tarihinde başlayan tam kapanma dönemi 17 Mayısıs’a kadar sürecek. Bu süre içerisinde birçok yasak vatandaşa uygulanacak. Bu yasaklardan bir tanesi de alkol satışının yasaklanması. Alkol satışının yasaklanmasıyla birlikte sigara satışının yasaklanması da gündeme geldi. Bu gündemin ardından vatandaşlar, intenet üzerinden bu konu ile ilgili araştırmalar yapmaya başladı. Tekel bayilerin açık olup olmayacağını araştıran vatandaşlar, sigara satışının yapılıp yapılmayacağını da merak ediyor. Konuyla ilgili Türk Diyanet Vakıf-Sen Başkanı Nuri Ünal’dan da bir açıklama geldi.

Ünal, tam kapanma döneminde sigaranın da yasaklanması gerektiğini belirtti. Bugünleri fırsat bilmemiz gerektiğini söyleyen Ünal, sigara tüketimini azaltmak için bu dönemi kullanmamız gerektiğini açıkladı. Sigara kullanımın azaltılması için devletin birkaç tedbir alması gerektiğini belirten Ünal, bu tam kapanma döneminde sigara satışının sınırlandırılması gerektiğini sözlerine ekledi.




Son Güncelleme: 30.04.2021 01:39
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Anahtar Kelimeler:
SigaraAlkolTekel BayiTam KapanmaKoronavirüs
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