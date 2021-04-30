Tekel bayilerde sigara satışı yasaklandı mı, tekel bayileri açık mı?

Türkiye’devaka sayılarında beklenen düşüşün gerçekleşmemesi,yı da beraberinde getirdi. 29 Nisan tarihinde başlayan tam kapanma dönemi 17 Mayısıs’a kadar sürecek. Bu süre içerisinde birçok yasak vatandaşa uygulanacak. Bu yasaklardan bir tanesi desatışının yasaklanması. Alkol satışının yasaklanmasıyla birliktesatışının yasaklanması da gündeme geldi. Bu gündemin ardından vatandaşlar, intenet üzerinden bu konu ile ilgili araştırmalar yapmaya başladı.lerin açık olup olmayacağını araştıran vatandaşlar, sigara satışının yapılıp yapılmayacağını da merak ediyor. Konuyla ilgili Türk Diyanet Vakıf-Sen Başkanı Nuri Ünal’dan da bir açıklama geldi.

Ünal, tam kapanma döneminde sigaranın da yasaklanması gerektiğini belirtti. Bugünleri fırsat bilmemiz gerektiğini söyleyen Ünal, sigara tüketimini azaltmak için bu dönemi kullanmamız gerektiğini açıkladı. Sigara kullanımın azaltılması için devletin birkaç tedbir alması gerektiğini belirten Ünal, bu tam kapanma döneminde sigara satışının sınırlandırılması gerektiğini sözlerine ekledi.