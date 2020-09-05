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Tek başına oda kiralayan genç kadın odasında ölü bulundu!

İstanbul'da gerçekleşen olayda dün tek başına oda kiralayan 35 yaşında ki Fatma Dürdane Yılmaz isimli genç kadın sabah otel odasında görevliler tarafından ölü bulundu.

05 Eylül 2020 Cumartesi 21:22
Tek başına oda kiralayan genç kadın odasında ölü bulundu!
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35 yaşındaki Fatma Dürdane Yılmaz isimli genç kadının şüpheli bir şekilde hayatını kaybetiği olay İstanbul Bakırköy'de bir otel'de gerçekleşti.

 Fatma Dürdane Yılmaz isimli kadın dün gece geç saatlerde İstanbul Bakırköy'de ki bir otelde tek kişilik bir oda kiraladı ve otele giriş yaptı.

Sabah katları dolaşan otel görevlisi ise Yılmaz'ın kaldığın odaya gelip temizlik için uzun süre kapıyı çaldı ancak açan olmadı. Durumdan şüphelenen görevli olayı hemen otel yetkililerine bildirdi. Yetkilerde aynı şekilde şüphe duyunca genç kadının odasına girildi.


İçeri giren yetkililer Fatma Dürdane Yılmaz'ın hareketsiz bir şekilde yattığını gördüler ve durumu hemen polis 112 sağlık ekiplerine ihbar ettiler.

Olay yerine gelen polis ve sağlık görevlileri yaptıkları ilk incelemede genç kadının hayatını kaybettiğini tespit ettiler.

Polis ise kadının kaldığı odada inceleme yaptı. 

Yılmaz'ın cansız bedeni ise olay yerine gelen amblans ile otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna kaldırıldı.

 



Son Güncelleme: 05.09.2020 21:22
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Anahtar Kelimeler:
Istanbul CinayetFatma Dürdane YılmazOtel Odasında ölüm
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