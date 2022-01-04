TEİAŞ, SGK, VGM, TCDD ve DHMİ memur alımları başladı! EİAŞ, SGK, VGM, TCDD ve DHMİ memur alımı başvuru şartları

2021 yılı için pek çok kurum personel alımı ilanı yayınladı. Kurumların ilanları yayınlamasının ardından birçok vatandaş personel alımı için gereken şartları araştırmaya başladı. Vatandaşların merakla beklediği 2021 TEİAŞ, SGK, VGM, DHMİ ve TCDD de memur alımlarına başladı. İşte detaylar…

2021 TEİAŞ, SGK, VGM, DHMİ ve TCDD personel alımı

2021 TEİAŞ, SGK, VGM, DHMİ ve TCDD tarafından memur alımları başladı. En çok tercih edilen bu kurumlarda memur olabilmek için belli şartlar gerekiyor. Bu şartlar arasında KPPS ve en az lise mezunu olmak gibi maddeler bulunuyor. Bu kurumlara başvuran adaylar, belirtilen süre içinde tercih yaparak işe girebilecek.

2021 TEİAŞ, SGK, VGM, DHMİ ve TCDD memur alım kadroları

2021 TEİAŞ, SGK, VGM, DHMİ ve TCDD memur alımı kadroları şöyle belirtildi:

TEİAŞ Genel Müdürlüğü : Lisans (56) ve ön lisans (34) mezunu olan toplam 90 kişi alınacaktır.

SGK Başkanlığı: SGK memur alımı kadrolarını lisans (85) ve ön lisans (30) mezunu toplam 115 kişi olarak belirtti.

VGM: Lise mezunu (5), ön lisans (9) ve lisans (31) mezunlarının alınacağı toplam 45 kişi kadro belirlenmiştir.

DDT Genel Müdürlüğü: Lise mezunu (26), ön lisans (149) ve lisans (147) mezunu olan toplam 322 kişi işe alınacaktır.

DHMİ: Lise mezunu (5), ön lisans (41) ve lisans (90) mezunlarının alınacağı toplamda 136 kişi kadro belirlenmiştir.

2021 TEİAŞ, SGK, VGM, DHMİ ve TCDD personel alımı şartları

TEİAŞ, SGK, VGM, DHMİ ve TCDD gibi kurumlarda memur olabilmek için belli şartlar gerekiyor. Şartları taşımayan adayların başvuruları değerlendirilmeye alınmayacak.

2021 TEİAŞ, SGK, VGM, DHMİ ve TCDD personel alımı şartları:

T.C. vatandaşı olmak.

Kamu haklarından mahrum olmamak.

En az lise mezunu olmak ve KPSSP94, KPSSP93 ve KPSSP3’ten belirtilen puanı almış olmak.

SGK kurumundan emekli ya da yaşlı aylığı almamak.

657 sayılı kanunda yer alan özellikleri taşımak.

Güvenlik ve arşiv soruşturması sonucunun olumlu olması.

Çalışmaya engel bir sağlık sorununun olmaması.

2021 TEİAŞ, SGK, VGM, DHMİ ve TCDD personel alımı başvuruları nasıl yapılır?

Adaylar bu kurumlara memur alımı için başvuru yapmak istiyorsa önce başvuru şartlarını yerine getirmelidir. Ardından belirtilen tarihlerde tercih kılavuzlarından başvuru yapabilirler.

2021 TEİAŞ, SGK, VGM, DHMİ ve TCDD memur alımları başvurusu yapmak isteyen adayların tercih formlarını doldurarak hangi kurumda memur olmak istediğini seçmesi gerekir. Tercih işlemlerinin ardından kurum tarafından şartlara uygunluk gösteren adaylar memur olma hakkına sahip olabilecek. Tercih formları ÖSYM üzerinden ücretli olarak alınmaktadır.