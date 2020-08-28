TEİAŞ personel alımı başvuru şartları

Enerji sektörü, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de en büyük sektörlerin başında gelmektedir. Çünkü insanların en önemli ihtiyaçlarının başında güç kaynakları ve elektrik gelmektedir. Ülkemizde elektrik ihtiyacının karşılanmasında en önemli çalışmalara imza atan kurumların başında da TEİAŞ gelmektedir. TEİAŞ, ülkemizdeki elektrik işlerini halleden kamu iktisadi teşebbüsüdür. Ülkemizin hemen hemen her köşesinde faaliyet gösteren TEİAŞ, ülkemizin en önemli kurumları arasında yer almaktadır. TEİAŞ, geniş çalışma hacminden dolayı bünyesinde binlerce personel istihdam etmektedir. Bu yüzden zaman zaman personel alımı yapmaktadır. Vatandaşlarımız TEİAŞ personel alımını ve iş başvurularını merak etmektedir.

TEİAŞ Nedir?

TEİAŞ’ın açılımı Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi’dir. Devletin kontrolünde olan, elektrik faaliyetlerinde bulunan bir kamu iktisadi teşebbüsüdür. 8 Haziran 1984 yılında kurulmuştur. Tekel konumundadır.

TEİAŞ Personel Alımları

TEİAŞ bünyesinde binlerce personel çalıştırmaktadır. Faaliyet alanını günden güne genişlettiği için personel ihtiyacı da duymaktadır. Her yıl personel alımları yapan TEİAŞ, vatandaşımızın da en çok çalışmak istediği kurumlar arasında yer alıyor. Vatandaşlarımız TEİAŞ personel alımını ve iş başvurularını merak etmektedir.

Devletin kontrolünde olan ve ülkemizde büyük yatırımlara imza atan TEİAŞ, istihdama da büyük katkılar sunmaktadır. TEİAŞ, önümüzdeki 4 yıl içerisinde geniş çaplı personel alımları gerçekleştirecek. Hem yurt içinde hem de yurt dışında mega yatırımlar yapan TEİAŞ’ın yapacağı alımlarda mühendis, işçi, eleman, teknisyen, memur gibi alanlarda memur, geçici personel, daimi personel ve sözleşmeli personel gibi alımlarda bulunması bekleniyor.

Bunların yanında avukat, yazılımcı, tekniker, şoför, temizlikçi, güvenlik görevlisi, mimar, inşaat, elektrik gibi birimlerde çalışacak üniversite, lise ya da yüksek lisans mezunu kişileri de işe alacaktır.

TEİAŞ İş Başvuruları

İstihdama ve ülke ekonomisine yaptığı katkılarla dikkat çeken TEİAŞ, iş arayanların en çok çalışmak istediği kurumların başında gelmektedir. TEİAŞ, personel alım ilanlarına kurumun kendi sitesinden, İŞKUR üzerinden ve çeşitli iş ilanı sitelerinden ulaşabilirsiniz.