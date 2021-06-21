Teheccüd namazı nedir? Kaç rekattır? Nasıl kılınır?

Teheccüd namazı nedir?

Bir gece namazı olan teheccüd namazı, yatsı namazından sonra ya da biraz uyuyup kalktıktan sonra kılınan namazdır. Sevabının çok olduğu bu namazı Peygamber Efendimizde kılardı.

Teheccüd namazı mendubdur.

İki rekatta bir selam verilerek kılınması daha iyi olan namazrekat olarak kılınır.

Peygamber Efendimiz (sav) şöyle aktarıyor:

“Her kim geceleyin uyanır, hanımını da uyandırır ve iki rekât namaz kılarsa, Allah’ı çok zikreden erkekler ile kadınlardan yazılırlar.”

Allah’ı çok zikreden erkek ve kadınlara büyük mükafatlar verileceği Kur’anı Kerim’de de söylenmektedir.

