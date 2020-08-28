İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Nihat Hatipoğlu korona-virüs testi pozitif çıktı
Son Dakika
Nihat Hatipoğlu korona-virüs testi pozitif...
KPSS lisans sınav giriş belgeleri yayınlandı!
KPSS lisans sınav giriş belgeleri...
Emekli Maaşı 300 TL artabilir! Yeni düzenleme ile emekli maaşına zam geliyor
Son Dakika
Emekli Maaşı 300 TL artabilir!...
MHP Lideri Bahçeli’den ABD Başkan adayı Joe Biden’in açıklamalarına tepki!
Son Dakika
MHP Lideri Bahçeli’den ABD Başkan...

TEDAŞ iş başvurusu nasıl ve nereden yapılır? 2020 TEDAŞ personel alımı başvuru şartları

Türkiye'nin en büyük elektrik dağıtımı firmalarından biri olan Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi ihtiyaç doğrultusunda personel alımı gerçekleştirmeye devam ediyor. Yatırımcılarında ilgi göstermesiyle giderek büyüyen firma yıl boyunca belirli aralıklarla işçi alımı yapmaya devam ediyor.

28 Ağustos 2020 Cuma 01:15
TEDAŞ iş başvurusu nasıl ve nereden yapılır? 2020 TEDAŞ personel alımı başvuru şartları
Takip Et:

Günlük yaşantımızdaki birçok ihtiyacımızı gidermemizi sağlayan şeylerden biride elektriktir.Elektrik en büyük enerji ve güç kaynaklarından biri olup aynı zamanda da elektrik üzerine kurulmuş birçok şirket vardır. Türkiye’deki elektrik şirketlerinin en büklerinden biride Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi yani TEDAŞ’tır. Türkiye’nin birçok yerinde bulunan ve devlete bağlı olan TEDAŞ, ülkedeki elektriğin alımından, satışından ve dağıtımından sorumludur. Türkiye’de yaygın olmasından dolayı birçok çalışana sahip olan şirket, her yıl çalışan alımı yapmaya devam ediyor. Vatandaş tarafından da bu personel alımına büyük ilgi gösterilmekte. Tabi ki diğer şirketlerde olduğu gibi bu şirketin çalışan alımında da belli prosedürler bulunuyor.

TEDAŞ nedir? Açılımı nedir?

TEDAŞ yani Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi, 1970 yılında Türkiye’deki elektrik dağıtımını düzenlemek amacı ile devlet tarafından kurulmuş bir şirkettir. Ülkedeki 21 farklı dağıtım merkezine 40 bin çalışanı ile hizmet veren TEDAŞ, bu konuda ülkedeki en büyük şirketlerden biridir. Elektriğe duyulan ihtiyaçtan ötürü firmaya yapılan yatırımlar da giderek artıyor. Her yıl büyümeye devam eden firma gün geçtikçe kadrosuna yeni çalışanlar katmaya devam ediyor. Tabi ki alınıcak çalışanlarında belli şartları karşılaması gerekiyor.

TEDAŞ iş ilanları ve personel alımı


Günden güne Türkiye’de elektriğin kullanım alanları ve elektriğe duyulan ihtiyaç artıyor. Bununla birlikte yatırımcılar da bu alana ilgi göstermeye başladılar. Bu büyümeden dolayı TEDAŞ’da 2020 yılından itibaren işçi, memur, teknisyen ve mühendis gibi birçok eleman alımı yapıcağını duyurdu. Çalışanların geçici, kadrolu, sözleşmeli ve daimi olarak atanacağı bu işe ilköğretim mezunu, lise mezunu ve üniversite mezunu olan bütün insanlar başvurabilecek.

TEDAŞ yapacakları alımlarda birçok alandan işçi alımı yapıcakları biliniyor. Bu sayede birçok vatandaşın da alanında çalışabilmesi sağlanıyor. TEDAŞ veri uzmanı, bilgisayar mühendisi, yazılımcı, avukat, orman mühendisi, elektrik mühendisi, inşaat mühendisi, mimar, şehir ve bölge plancısı, ziraat mühendisi, işletme mühendisi, endüstri mühendisi, harita mühendisi, teknisyen, tekniker, şoför, temizlikçi, güvenlik görevlisi, önlisans mezunu, engelli işçi ve müfettiş yardımcı alanlarında alım yapıcak.

TEDAŞ iş başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

TEDAŞ yıl boyunca ihtiyacı olan ve eksiklik olan alanlarda çalışan alımı yapmaktadır. Bu iş ilanlarını Türkiye İş Kurumu veya kariyer sitelerinden bulabilirsiniz. Vatandaşlar İŞKUR üzerinden de bu fırsatlara başvurabilirler. Bunların dışında kariyer ve iş bulma siteleri üzerinden de iş ilanlarını takip edebilir ve başvurularını gerçekleştirebilirler. TEDAŞ’ın kendi resmi sitesi üzerinden yayınladığı alım duyurularıda bulunmakla beraber başvuru için gerekli tarihler ve prosedürde bu ilanlarda belirtilir.

 



Son Güncelleme: 28.08.2020 01:15
Takip Et:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
BİM aktüel ürünler kataloğu 28 Ağustos indirimleri belli oldu
BİM aktüel ürünler kataloğu 28 Ağustos indirimleri belli oldu
Ankara'da korkunç görüntüler! Boş arazide birçok ölü hayvan bulundu
Ankara'da korkunç görüntüler! Boş arazide birçok ölü hayvan bulundu
Emeklilikte Finlandiya Modeli Nedir? Kısmi Erken Yaşlılık Emekliliği
Emeklilikte Finlandiya Modeli Nedir? Kısmi Erken Yaşlılık Emekliliği
Afyonkarahisar Valisi Açıkladı! Afyonkarahisar Turizm Merkezi Oluyor!
Afyonkarahisar Valisi Açıkladı! Afyonkarahisar Turizm Merkezi Oluyor!
SGK, SSK, Bağkur, emekli, memur, EYT’li şartları açıklandı! Yeni yapılan açıklamada neler değişti?
SGK, SSK, Bağkur, emekli, memur, EYT’li şartları açıklandı! Yeni yapılan açıklamada neler değişti?
Giresun'da 1 yaşındaki bebek helikopter ile hastaneye kaldırıldı
Giresun'da 1 yaşındaki bebek helikopter ile hastaneye kaldırıldı

Popüler Haberler

TEDAŞ iş başvurusu nasıl ve nereden yapılır? 2020 TEDAŞ personel alımı başvuru şartları
Malulen emekli olmak için aranan hastalıkların listesi güncellendi! 2020 Hangi hastalar malülen emekli olabilir?
Ziraat Bankası koyun kredisi şartları Ağustos 2020
Bekçi olma şartları nelerdir? 2020 Bekçilik başvuru şartları
Bebeğin kan grubu ne zaman öğrenilebilir? Bebeğin kan grubu neye göre belirlenir?
Evde bakım aylığı kaç TL oldu? 2020 Ağustos yeni evde bakım maaşı
Bugün gram altın ne kadar oldu? 28 Ağustos 2020 Cuma güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Benim Adım Melek yeni sezonda Nizam Namidar olmayacak mı? Cumali karakteri diziden ayrılacak mı, ne olacak?
Güncel gümüş fiyatları 28 Ağustos 2020 Cuma – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Bankaların vadeli ve vadesiz altın hesabı açma şartları ve avantajları Ağustos 2020
Cuma günü yapılan EFT banka hesabına ne zaman hesaba geçer?
Vodafone ramazan ayı özel 25 GB’a varan hediye internet kampanyaları!
Ücretsiz maske sms başvurusu nasıl yapılır? Maskeler ne zaman dağıtılacak? Ücretsiz maske başvuru linki
2019 Transfer sezonu ne zaman bitecek? TFF Transfer için son tarih ne zaman?
Sevdim Seni Bir Kere oyuncu kadrosunda kimler var?
A101'de 29 Ağustos - 4 Eylül 2020 indirimli aktüel ürünler kataloğu
2020 TEKZEN kaçla kaç arasında çalışıyor? TEKZEN kart avantajları
Halkbank çiftçi tarımsal kredi kampanyaları! 2020 Halkbank Ziraatçi kredisi başvuru şartları
Çiftçi tarım kredisi nasıl alınır, nasıl kullanılır? 2020 Tarım kredisi şartları nelerdir?
SGK cenaze yardımı şartları nelerdir? 2020 Sgk cenaze masrafları nasıl alınır?
Kan şekerinin düşme belirtileri nelerdir? Kan şekeri düşmesine karşı önlemler nasıl olmalı?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.