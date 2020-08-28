TEDAŞ iş başvurusu nasıl ve nereden yapılır? 2020 TEDAŞ personel alımı başvuru şartları

Günlük yaşantımızdaki birçok ihtiyacımızı gidermemizi sağlayan şeylerden biride elektriktir.Elektrik en büyük enerji ve güç kaynaklarından biri olup aynı zamanda da elektrik üzerine kurulmuş birçok şirket vardır. Türkiye’deki elektrik şirketlerinin en büklerinden biride Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi yani TEDAŞ’tır. Türkiye’nin birçok yerinde bulunan ve devlete bağlı olan TEDAŞ, ülkedeki elektriğin alımından, satışından ve dağıtımından sorumludur. Türkiye’de yaygın olmasından dolayı birçok çalışana sahip olan şirket, her yıl çalışan alımı yapmaya devam ediyor. Vatandaş tarafından da bu personel alımına büyük ilgi gösterilmekte. Tabi ki diğer şirketlerde olduğu gibi bu şirketin çalışan alımında da belli prosedürler bulunuyor.

TEDAŞ nedir? Açılımı nedir?

TEDAŞ yani Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi, 1970 yılında Türkiye’deki elektrik dağıtımını düzenlemek amacı ile devlet tarafından kurulmuş bir şirkettir. Ülkedeki 21 farklı dağıtım merkezine 40 bin çalışanı ile hizmet veren TEDAŞ, bu konuda ülkedeki en büyük şirketlerden biridir. Elektriğe duyulan ihtiyaçtan ötürü firmaya yapılan yatırımlar da giderek artıyor. Her yıl büyümeye devam eden firma gün geçtikçe kadrosuna yeni çalışanlar katmaya devam ediyor. Tabi ki alınıcak çalışanlarında belli şartları karşılaması gerekiyor.

TEDAŞ iş ilanları ve personel alımı

Günden güne Türkiye’de elektriğin kullanım alanları ve elektriğe duyulan ihtiyaç artıyor. Bununla birlikte yatırımcılar da bu alana ilgi göstermeye başladılar. Bu büyümeden dolayı TEDAŞ’da 2020 yılından itibaren işçi, memur, teknisyen ve mühendis gibi birçok eleman alımı yapıcağını duyurdu. Çalışanların geçici, kadrolu, sözleşmeli ve daimi olarak atanacağı bu işe ilköğretim mezunu, lise mezunu ve üniversite mezunu olan bütün insanlar başvurabilecek.

TEDAŞ yapacakları alımlarda birçok alandan işçi alımı yapıcakları biliniyor. Bu sayede birçok vatandaşın da alanında çalışabilmesi sağlanıyor. TEDAŞ veri uzmanı, bilgisayar mühendisi, yazılımcı, avukat, orman mühendisi, elektrik mühendisi, inşaat mühendisi, mimar, şehir ve bölge plancısı, ziraat mühendisi, işletme mühendisi, endüstri mühendisi, harita mühendisi, teknisyen, tekniker, şoför, temizlikçi, güvenlik görevlisi, önlisans mezunu, engelli işçi ve müfettiş yardımcı alanlarında alım yapıcak.

TEDAŞ iş başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

TEDAŞ yıl boyunca ihtiyacı olan ve eksiklik olan alanlarda çalışan alımı yapmaktadır. Bu iş ilanlarını Türkiye İş Kurumu veya kariyer sitelerinden bulabilirsiniz. Vatandaşlar İŞKUR üzerinden de bu fırsatlara başvurabilirler. Bunların dışında kariyer ve iş bulma siteleri üzerinden de iş ilanlarını takip edebilir ve başvurularını gerçekleştirebilirler. TEDAŞ’ın kendi resmi sitesi üzerinden yayınladığı alım duyurularıda bulunmakla beraber başvuru için gerekli tarihler ve prosedürde bu ilanlarda belirtilir.