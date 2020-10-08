Tebliğ Tebellüğ belgesi ne işe yarar, nasıl alınır?

Tebellüğ Tebliğ belgesi nedir, ne işe yarar:

Tebliğ belgesi bireylerin arasında bulunan borç için haciz kararına varılmasında, bankaya bulunan kredi borçlarının ödenmesi, velayet nedeni ile hukuka başvurularda gerçekleşen mücadeleleri gibi konularda yetkili bölümler tarafınca konu ile ilgisi bulunan kişilere bildirimde bulunulması anlamına gelen bir belgedir tebliğ belgesi. Tebellüğ belgesi ise yapılan bu bildirimin kişilerin tarafına ulaşmasını sağlayan evrak niteliğindedir. Yani bir nevi resmi mesajdır. Belgelerin amacı ise konunun ilgilendirdiği kişilerin bilgilenmesi ve yaşanabilecek olasılıkların sorumluluğunu almasını bildirmesi üzerinedir. Eğer durum yargıya taşınma derecesine geldi ise; hak talebinde bulunmayı sağlayan tebliğ tebellüğ belgesi ile ilgili her şey, Tebligat Kanunu kapsamında düzenlenmiştir.

Tebliğ Tebellüğ Belgesinin içeriği nasıl olmalıdır:

Tebliğ belgesinin resmi olabilmesi için içeriği eksiksiz bir şekilde yazılmalıdır. Bu nedenle içerik istenilen bilgilerin ışığında yazılmalıdır. Bu içerikler ise:

*Tebliğ tebellüğ çıkartan merci veya makamın ismi,

*Tebliğ tebellüğ belgesinin çıkmasını isteyen bireyin ismi, soyadı ve oturduğu yerin adresidir,

*Tebliğ tebellüğ belgesinin gideceği kişinin ismi, soyadı ve oturduğu adres,

*Tebliğ tebellüğ belgesinin neden çıkarıldığı.

*Tebliğin yapıldığı tarafa ulaşmadıysa tebliğ tebellüğü yapılan kişinin ismi, soyadı, yaşamakta olduğu yerin adresi ve tebliğ tebellüğ yapılabilmesi için gereksinimleri sağladığı( 18 yaşından büyük ve akli dengesi yerinde olması gerekmektedir) tebliğin yapılacağı tarih ve nerede yapıldığı bilgisi bulunmalıdır.

*Tebliğ tebellüğü alan kişinin adı soyadı ve imzası ile birlikte teslim edenin ismi, soyadı ve imzası atılmalıdır.

*Tebliğ tebellüğ edilen kişi adreste değilse memur tarafından belgenin neden tarafa ulaşılmadığı bilgisi verilmelidir( Kişinin taşınması ve yeni adresin bilinmemesi üzerine memur tarafından ilgili bölgeye gönderilmesi gerekmektedir. Yine aynı şekil ölüm içinde geçerlidir.

Tebliğ Tebellüğ belgesini hangi kurum ve kuruluşlar göderir:

Tebliğ ve tebellüğü düzenlenen yasalar neticesinde gönderebilecek olan 4 farklı kurum ve kuruluş bulunmaktadır. Bu sınıflandırma Özel bütçeli idareler, SGK, genel bütçeli kamu kurumları ve kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlardır.

Genel Bütçeli:

Türkiye Büyük Millet Meclisi, Anayasa Mahkemeleri, Sayıştay ve Yargıtay, Başkanlık Makamları, Bakanlıklar, Emniyet Genel Müdürlüğü, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlükleri, Türkiye İstatistik Kurumları şeklindedir.

Özel Bütçeli:

Türk Tarih Kurumu, ÖSYM, Türk Tarih Kurumu, Yüksek Öğrenim Kredi Yurtlar Kurumu, Vakıflar Genel Müdür, Devlet Su İşleri, Küçük ve Orta İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdare Başkanlığı, Kara Yolları Genel Müdürlüğü, YÖK, SGK, BAĞ-KUR, Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar Kurumu şeklindedir.

Diğer Kamu Kuruluş ve Kurumları:

İŞKUR, Merkez Bankası İdaresi, İl Özel İdare Merkezleri, Belediye, Noter, Baro, Merkez bankası olmaktadır.

Tebliğ Tebellüğ Belgesini hangi kurumlar ulaştırmalıdır:

Kanun gereğince ulaştırmakta yükümlü olanlar PTT ve çalışan memurlardır. Tebliğ belgesinin teslimatı;

*Doğrudan bir şekilde tebliğ edilecek kişinin adresine,

*Çağrıda bulunulması taktirinde PTT bayilerinden,

*Askerler için en yakın üst amiri tarafından,

*Hapishanede yatanlar için hapishanenin görevli müdürü tarafından verilmektedir.

Elden yapılan teslimlerin dışındaysa 2020 senesinin Nisan 1’ inde devreye giren yeni bir sistem, e-Tebligat var. E-Tebligat kişi tarafından gönderildiğinde direk tebliğ tebellüğ alacak kişinin e posta adresine iletilmektedir.