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TEB personel alımı ne zaman? Başvurular nasıl yapılacak?

Ülkemizin en büyük bankalarından TEB'in personel alımları her gün araştırılmaktadır. TEB'te çalışmak isteyen kişiler başvuruların nasıl yapılacağını da merak etmektedir.

23 Ekim 2020 Cuma 23:24
TEB personel alımı ne zaman? Başvurular nasıl yapılacak?
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Türkiye Ekonomi Bankası, ülkemizde 81 ildeki şubeleriyle hizmetlerine devam etmektedir. Ayrıca TEB en fazla personel alımı yapan bankalar arasında yer almaktadır. TEB’te görev almak isteyen kişilerin başvuruları takip etmesi ve şartları taşıyor olması gerekmektedir.

TEB Personel Alımı Ne Zaman?

TEB personel alımı ilanları kadro ihtiyaçlarına göre yapmaktadır. Banka sabit tarihlerde alım yapmamakla birlikte, iş ilanlarını resmi intenet sitesinden yayımlamaktadır. Adayların da bankanın alım yapacağı tarihleri takip etmesi gerekmektedir.

TEB İş Başvurusu Şartları Nelerdir?

TEB’te çalışmak isteyen kişilerin banka tarafından belirlenen bazı şartları sağlıyor olması gerekmektedir. Alımlarda her pozisyon için farklı şartlar istenmektedir. Bundan dolayı adayların çalışmak istedikleri pozisyonu belirleyerek başvuru yapması gerekir.

TEB İş Başvurusu Nasıl Yapılır?


TEB iş başvuruları bankanın resmi intenet sitesinden yapılabilmektedir. Adaylar başvuru sırasında istenilen formu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurmalıdır. Başvuru formlarında hataya rastlanırsa adayın başvurusu değerlendirmeye alınmamaktadır.

TEB İnsan Kaynakları İletişim Numarası

TEB personel alımları insan kaynakları tarafından yapılmaktadır. Adaylar başvurular ile ilgili detaylı bilgi almak için insan kaynaklarıyla iletişime geçebilir. TEB İnsan kaynaklarına ulaşmak için  0850 200 0666 nolu numarayı aramak gerekmektedir.

TEB Çalışma Saatleri

TEB şubelerinin mesaileri sabah saat 09:00’da başlamaktadır ve akşam 17:30’da sona ermektedir. Ayrıca gün içerisinde çalışan kişilere 1 saatlik mola hakkı tanınmaktadır.

TEB’te çalışan kişilerin hakları İşçi Kanunu’na göre belirlenmiştir. Personellerin maaş hakkı, izin hakkı0 sigorta hakkı, doğum izni gibi hakları sürdürülmektedir.



Son Güncelleme: 23.10.2020 23:24
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TEBBankaEkonomi
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