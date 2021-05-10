TDK tarışmaya noktayı koydu: Arife mi arefe mi açıkladı!

Ramazan ayını bitimine sayılı günler kala Müslümanlar bayramın gelişini heyecan ve coşkuyla bekliyor. Tam kapanma sürecine rağmen bayram hazırlıkları gelenekleri evlerde yaşatılmaya devam ediliyor. Bayram şekerleri tezgahlarda yerini alıyor ve bayram tatlıları yapmak için hazırlıklar yapılıyor. Bayram yaklaşırken her yıl olduğu gibi bu yıl da Arife mi Arefe mi tartışması da tekrar gündeme geldi. TDK tartışmaya noktayı koyarak kelimenin doğru telaffuzunun nasıl olduğunu açıkladı.

TDK tartışmaya noktayı koydu!

Kelime Arapça kökenlidir ve Arapça “Arafa” fiilinden türetilmiştir. Kelime anlamı bilmek, görmek ve sezmek anlamına gelir. Dilimizde ise bu kelimenin yazılışı konusunda tartışmalar yaşanmaktadır. Kelimeyi arefe ve arife diye telaffuz eden iki kesim bulunmaktadır. Türk Dil Kurumu nihayet tartışmaya noktayı koydu ve kelimenin “Arife” şeklinde yazıldığını açıkladı. Arife kelimesinin dilimizdeki anlamı belirli bir günün ya da olayın bir önceki günü ya da ona yakın günleridir.

Peygamberimiz arefe günü ilgili "Arefe gününden daha çok Allah'ın cehennem ateşinden insanları âzat ettiği bir gün yoktur" buyurmuş, yine "Arefe günü tutulan orucun bundan önce ve sonra birer yıllık günahları örteceği Allah'tan umulur" dediği (Müslim, “Sıyâm”, 196-197) nakledilmiştir.