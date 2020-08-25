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T.C. kimlik numarasıyla sürücü belgesi sorgulama nasıl yapılır? e-Devlet ile ehliyet sorgulama

T.C. kimlik numarasıyla sürücü belgesi sorgulama nasıl yapılacağı merak edilmeye başlandı. e-Devlet ile ehliyet sorgulama işlemi yapabilirsiniz.

25 Ağustos 2020 Salı 04:24
T.C. kimlik numarasıyla sürücü belgesi sorgulama nasıl yapılır? e-Devlet ile ehliyet sorgulama
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Sürücü belgesi müracaat halini sorgulayabilmek e-Devlet’ten yararlanabilirsiniz. Söz konusu işlemi gerçekleştirirken;

Daha önce e-Devlet’e girmezseniz PTT şubesi üzerinden e-Devlet şifrenizi alabilirsiniz. Aynı durum şifresini unutan veya kaybeden bireyler için geçerli olmaktadır. Kimlik numaraları veya gizyazı ile sisteme giriş yapabilirsiniz. Giriş işlemini tamamladıktan sonra sonuçlara bakabilirsiniz. Yeterlilik alma sürecini başarıyla yerine getiren bireyler çoğu zaman sorgulama işlemi gerçekleştirilebilmektedir.

T.C. kimlik numarasıyla yeterlik sorgulama

T.C. kimlik numarasıyla Güvenlik Merkezi üzerinden yapabilirsiniz. Güvenlik Merkezi’ne giriş yapanlar sayfa üzerinden ‘’Vasıta Plakası’’ yazan alana tıklamanız gerekir. Akabinde plaka, tescil belge seri numara bilgilerini girmelisiniz. Bu alandan plaka ve T.C. kimlik numarasıyla sorgulama yapabilirsiniz. Yalnızca bu alandan sadece bir yıl içerisinde kesilen cezalar yazılıyor. Bunlar;

Bankalardan yeterlik cezası ödenmesi,

Bankanın mobil veya web şubelerinden ceza ödeme,

e-Devlet sisteme ile ceza ödeme,


PTT şubelerinden yeterlik cezası ödemesi olmaktadır.

e-Devlet ile yeterlik sorgulaması nasıl yapılır?

e-Devlet yeterlik sorgulamaları online ortamdan yapılabilir. Ehliyete kesilen cezalarsa e-Devlet kapısından sorgu yapılabiliyor. Bu alandan bir yılda kesilmiş olan cezalar ile adınıza kesilmiş olan bütün faturaları öğrenebilirsiniz. Bunun için;

e-Devlet’e giriş yapın,

e-Devlet sayfasından e-Hizmet bölümüne girin,

Güvenlik alanına tıklayın,

Alanları T.C. kimlik numarasıyla sorgulayın.

e-Devlet yeterlik imtihan sonuç sorgulama

e-Devlet’ten yeterlilik imtihanı sorgulama işlemlerini yapabilirsiniz. e-Devlet’ten yeterlilik sınav sonucunu öğrenebilmeniz için e-Devlet şifresi talep edilebiliyor. İlk etapta turkiye.gov.tr adresine giriş yapın. Bu alandan kimlik doğrulama seçenek tercihi yapın. Bu alandan arama bölümüne ‘’Yeterlik’’ yazın. Yapılan alanda ehliye kesilen cezalar yeterlik imtihan neticeleri görülebiliyor.  



Son Güncelleme: 25.08.2020 04:24
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Anahtar Kelimeler:
E-devletSürücü BelgesiEhliyet
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