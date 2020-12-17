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TC kimlik numarasıyla kimlik bilgilerine nasıl erişilebilir? Nüfus cüzdanında bulunan bilgilere nasıl erişebilirim?

T.C. kimlik numaraları üzerinden kimlik bilgilerinin nasıl öğrenilebileceği vatandaşlar tarafından merak edilmektedir. Kimlik bilgilerinin hangi sistemler üzerinden sorgulanabileceği araştırılmaktadır. Günlük hayatımızda pek çok yerde lazım olan kimlik bilgilerimizin içeriğinde neler bulunduğu merak konusu oldu.

17 Aralık 2020 Perşembe 20:06
TC kimlik numarasıyla kimlik bilgilerine nasıl erişilebilir? Nüfus cüzdanında bulunan bilgilere nasıl erişebilirim?
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T.C. kimlik numaraları günümüzde her resmi kurum tarafından istenilen resmi bir bilgi olmaktadır. T.C. kimlik numaralarıyla kimlik bilgilerinin öğrenimi çok basittir. Nüfus İşleri Genel Müdürlüğüne ait olan web adresini ziyaret eden kişiler T.C. kimlik numaraları ile isim, soyisim gibi kimlik bilgilerini öğrenebilirler. T.C. kimlik numaralarıyla kimlikte yer alan bilgileri öğrenebilmek artık çok basittir. T.C. kimlik numaraları Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına özel olarak vermiş olduğu 11 haneden oluşan numaralardır. T.C. kimlik numaraları Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının resmi ve özel işlerinde talep edilmektedir.

T.C. Kimlik Numaralarıyla Neler Yapılabilir?

Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi (MERNİS), tarafınca vatandaşlara verilmiş olan kimlik numaralarıyla vatandaşların sahip olduğu kimlik bilgileri elektronik ortama geçirilerek veri tabanında kaydı oluşturulur.

T.C. Kimlik Numarası Sorgulaması Nasıl Yapılır?

MERNİS’e ait olan resmî web adresi aracılığıyla kişisel kimlik bilgileriniz ulaşabilirsiniz. Sistemi ziyaret eden kişiler açılan ekrandan T.C. kimlik numarası dahil diğer bütün kimlik bilgilerine erişebilir.

Kimlik Bilgileri Nasıl Sorgulanır?

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne ait web sitesini ziyaret ederek T.C. kimlik numara sorgulama formuyla birlikte nüfus cüzdanındaki bilgileri birebir doldurduktan sonra sorgulama bölümüne tıklayınız.

T.C. Kimlik Numarası Ne İşe Yarar?

T.C. kimlik numaraları her kurum tarafından istenilen bir bilgidir. Adliye, vergi dairesi, Tapu müdürlüğü gibi resmî kurumlarda isim soyisim ve T.C. kimlik numaraları istendiğinden ötürü birçok vatandaş T.C. kimlik numaralarını hafızasına kayıt etmiştir.

T.C. Kimlikten İsim Bulma Nasıl Yapılır?

Kimlik cüzdanı bilginize erişmek için Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü web adresine giriniz. Bir sonraki adımda kimlik doğrulama ekranına geliniz. Doğrulama ekranı üzerinde sizden istenen kimlik numaranızı yazınız.  Ekrana çıkan bilgiden kimlik numarası ve isim soyisim bilgilerini eşleştirin.

İntenet aracılığıyla vatandaşlık numarasını öğrenebilmek çok basittir. İki tür işlemle öğrenilebilen T.C. Kimlik numaralarına ilk olarak E-devlet kapısı üzerinden en hızlı şekilde bilgilere erişebilirsiniz. Bu işlem için https://www.turkiye.gov.tr/kisisel-bilgiler linkini kullanabilirsiniz. Sayfaya girdiğinizde bir seçeneğin haricinde diğer seçenekler için T.C. kimlik numarasının lazım olduğunu göreceksiniz. Lakin intenet bankacılığında vatandaşlık numarası istenmemektedir. Müşterisi olduğunuz bankayı seçtikten sonra sizden kart numarası ve şifre bilgilerinizi istemektedir.

Bilindiği gibi vatandaşlık hakkı olan herkesin 11 haneli kimlik numaraları bulunmaktadır. Nüfus ve Vatandaşlık Genel Müdürlüğü aracılığıyla herkese sadece bir defa verilir ve değiştirme hakları bulunmamaktadır. Günlük hayatımızda bir devlet kuruluşuna başvuru yaptığımızda bizlerden vatandaşlık numarasını isteyeceklerdir. Lakin bu vatandaşlık numaraları bazen insanlar unutmaktadır. Bu durumlarda vatandaşlık numaralarını nasıl öğrenecekler.

İkinci yöntemse Nüfus ve Vatandaşlık Genel Müdürlüğüne ait olan resmî web adresi aracılığıyla sorgulama işlemidir. https://tckimlik.nvi.gov.tr/Modul/NufusaKayitYeriSorguModulTCKimlikNo linkine tıklayarak sizden istenen nüfus bilgilerini eksiksiz bir şekilde tamamlamanız gerekir. Sizden istenilen bilgileri doğru bir şekilde tamamladıktan sonra vatandaşlık numaranıza erişebilirsiniz.

 



Son Güncelleme: 17.12.2020 20:06
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TcKimlikNüfusCüzdanı
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