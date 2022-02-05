TC Kimlik numarasından adres sorgulama

Adres bilgilerine her vatandaş istediği gibi kolayca ulaşabilir. İntenet üzerinden adres bilgilerinizi sorgulamak için T.C kimlik numarasına ihtiyacınız vardır. Ek olarak nereden bakacaksınız o sistemdeki şifrenizi de hatırlıyor olmanız gerekmektedir. E-Devlet, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, UYAP ve Menis gibi sistemlerden T.C kimlik numaranızla adresinizi sorgulayabilirsiniz.

Bu sistemler üzerinden yalnızca kendinize ait adres bilgilerini sorgulayabilirsiniz.

E-Devlet üzerindenişleminde ilk olarak E-Devlet’e giriş yapmanız gerekmektedir. E-Hizmetler bölümünden, kurum hizmetlerine girerek kişisel bilgiler sayfasına girmeniz gerekiyor. Daha sonra Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü sekmesinden yerleşim yeri ve diğer adres belgesi sorgulama kısmı gelecek . belgenin kimin için alınacağı seçildikten sonra belgenin neden verileceği sorulmaktadır. Buradan da niçin istiyorsanız o seçeneği seçerek adres sorgulama işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’de adres sorgulama işlemini ,E-Devlet üzerinden yapmaktadır.

UYAP Sistemi ise Adalet Bakanlığı’nda çalışan kişilerin kullandığı bir sistemdir. UYAP Sistemi sadece avukatlar ve adliye çalışanları sorgulama yapabilmektedir. Savunmasını üstlendiği davalarda adres sorgulama işlemi yapabilmektedir.

Menis Sistemi üzerinden bakan, kurum ve kuruluşlar adres sorgulama işlemi gerçekleştirebilmektedir. Adres sorgulamak isteyen kişinin veya kurumun, ilk olarak İçişleri Bakanlığı’na yazılı bir şekilde dilekçe vermesi gerekmektedir. Dilekçe bakanlık tarafından inceleme altına alınır. Eğer olumlu bir sonuç çıkarsa ,dilekçede belirtilen miktarda bilgi sahibi olur. Eğer dilekçede belirtilen amaç dışında kullanılırsa, başvuran kişi hakkında kanuni süreç başlatılır.