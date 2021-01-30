T.C Kimlik No ile E-Devlet üzerinden emeklilik sorgulaması nasıl yapılır?

T.C Kimlik Numaraları ile yapılan emeklilik sorgulama işlemi e-Devlet ve SGK sitesi üzerinden yapılmaktadır. E-Devlet ve SGK üzerinden emeklilik sorgulaması nasıl yapılır? sorusu, sorgulama yapmak isteyenlerin en çok merak ettiği sorular arasında yer almaktadır.

E-Devlet Üzerinden Emeklilik Sorgulaması Nasıl Yapılır?

E-Devlet üzerinden sorgulama yapmak isteyenler ilk başta T.C kimlik numarası ile giriş yapıp Sosyal Güvenlik Kurumu'na ait hizmetlerin sayfasına girmelidirler. Sayfadan 'Normal Şartlarda Ne Zaman Emekli Olabilirim?' sekmesi tıklanmalıdır. Sayfasında çıkan bağlı olduğunuz sigorta kolunu, bağlı olduğunuz sigorta kolunda ne zaman çalışmaya başladığınızı gün, ay ve yıl olarak girdikten sonra SGK emeklilik sorgulamasını yapabilirsiniz.

E-Devlet Üzerinden Emeklilik Sorgulaması Yapmak İçin Tıklayınız?

SGK Üzerinden Emeklilik Sorgulaması Nasıl Yapılabilir?

Sosyal Güvenlik Kurumu sitesinden emeklilik sorgulaması yapacaklar SGK'nın resmî sitesine girmeleri gerekmektedir. Çıkan sayfada 'Emekliler' sekmesini açıp 'Emekli Aylığı ve İkramiye Hesaplama' bölümüne tıklamak gerekir. Girdiğiniz sayfada 4/A 4/B 4/C sigortalarına uygun olan 'Ne Zaman Emekli Olabilirim?' sayfalarına girmeleri gerekmektedir. Girdiğiniz sayfadaki sigorta bilgilerini doldurarak sorgulama yapabilirsiniz.

4/B Emeklilik Sorgulamak İçin Tıklayınız.

4/C Emeklilik Sorgulamak İçin Tıklayınız.

SGK Emeklilik Yaşı Kaçtır?

SGK yönetmeliğine göre emekli olmak isteyenler sigortalılık süresi, SGK prim günü ve yaş şartlarını yerine getirilmesi gerekmektedir. SGK primi ve sigorta çalışma süresini tamamlayanlar yaş sınırını beklemeleri lazımdır. Emeklilik yaşı erkeklerde 44-61 yaş arasıdır. Bu yaş şartı işe başlama tarihine göre değişmektedir. Kadınlarda ise emeklilik yaşı 38-58 yaş arası değişiklik göstermektedir.

Kaç Yaşında Emekli Olurum Hesaplaması İçin Tıklayınız