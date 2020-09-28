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TBMM'de alınan kararla cezaevi izinleri uzatıldı!

Koronavirüs pandemisinin hala tehlike saçmaya devam etmesi, cezaevlerinde tutuklu olan mahkumlar içinde düzenlemelere gidilmesi düşünülmüştür. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gidilen yasal düzenleme ile cezaevi izinleri uzatıldı. İşte detaylar...

28 Eylül 2020 Pazartesi 13:33
TBMM'de alınan kararla cezaevi izinleri uzatıldı!
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Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde corona virüs salgını nedeniyle çıkarılan yasa ve yönetmelikler 15 Nisan 2020 tarihinde "Resmi Gazete" de yayımlandı.

Bu durumda hükümlüler:

  • Söz konusu yasaya göre 31 Mayıs 2020 tarihine kadar izinli oldukları kabul ediliyor.
  • 31/05/ 2020-31 / 07/2020 Adalet Bakanlığı 2 ay uzattı.
  • 31 Temmuz 2020-30 Eylül 2020 tarihleri ​​arasında Adalet Bakanlığı bu süreyi 2 ay uzattı.

09/30/2020 - Bir kez daha Sağlık Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı son dakika açıklamasına göre 30 Kasım 2020 tarihine kadar hapishane izinlerini 2 ay daha uzatma kararı alındı.

Cezaevi İzinleri Uzatıldı (30 Eylül-30 Kasım)

Ceza ve Tevfik Evleri Genel Müdürlüğü'nün açıkladığı üzere;


5275 Sayılı Kanun’un 9. Maddesi (Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazına Dair) 7242 sayılı Kanun kapsamındadır; açık ceza infaz kurumunda bulunan veya açık bir ceza infaz kurumunda tecrit hakkına sahip olan ve uygun koşulları sağlayan suçlular, Ve cezalarını infaz etmek için denetimli serbestlik cezasına çarptırılan suçlular, yasa 31 Nisan 2020 tarihinde 31/05/2020 tarihine kadar koronavirüs izni resmi gazetede yayımlandı. 

Sağlık Bakanlığı'nın Covid-19 izninin 31 Mayıs 2020'de sona ermesi tavsiyesine göre salgın ortadan kalkmadığı için Covid-19 izninin uzatılması gerekiyor. Bu kanun kapsamında, kararın Mayıs 2020'den iki ay sonra 31 Temmuz 2020'den itibaren iki ay uzatılması kararı kamuoyuna duyurulmuştur.

Covid-19 için izin tarihlerinin 30 Eylül 2020'de sona ermesi nedeniyle Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nün 25 Eylül 2020 tarihli 13588366-149-E-1540 sayılı yazısı Covid-19 salgını tehdidini ortadan kaldırdı. Cezaevinde bulunan veya ayırma hakkına sahip olan ve uygun koşulları bulunan tutuklular ile denetimli serbestlik süresi içinde hükümlü olduğu düşünülen tutuklular 5275 sayılı Kanunun 9/5 geçici kuralında düzenlenmiştir. 2 (2) ay uzatılmasına karar verilmiştir. 30 Eylül 2020'den itibaren

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Duyuru için tıklayınız.



Son Güncelleme: 28.09.2020 13:33
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Anahtar Kelimeler:
KanunTBMMCezaevi
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