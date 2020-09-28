TBMM'de alınan kararla cezaevi izinleri uzatıldı!

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde corona virüs salgını nedeniyle çıkarılan yasa ve yönetmelikler 15 Nisan 2020 tarihinde "Resmi Gazete" de yayımlandı.
Bu durumda hükümlüler:
- Söz konusu yasaya göre 31 Mayıs 2020 tarihine kadar izinli oldukları kabul ediliyor.
- 31/05/ 2020-31 / 07/2020 Adalet Bakanlığı 2 ay uzattı.
- 31 Temmuz 2020-30 Eylül 2020 tarihleri arasında Adalet Bakanlığı bu süreyi 2 ay uzattı.
09/30/2020 - Bir kez daha Sağlık Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı son dakika açıklamasına göre 30 Kasım 2020 tarihine kadar hapishane izinlerini 2 ay daha uzatma kararı alındı.
Cezaevi İzinleri Uzatıldı (30 Eylül-30 Kasım)
Ceza ve Tevfik Evleri Genel Müdürlüğü'nün açıkladığı üzere;
Sağlık Bakanlığı'nın Covid-19 izninin 31 Mayıs 2020'de sona ermesi tavsiyesine göre salgın ortadan kalkmadığı için Covid-19 izninin uzatılması gerekiyor. Bu kanun kapsamında, kararın Mayıs 2020'den iki ay sonra 31 Temmuz 2020'den itibaren iki ay uzatılması kararı kamuoyuna duyurulmuştur.
Covid-19 için izin tarihlerinin 30 Eylül 2020'de sona ermesi nedeniyle Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nün 25 Eylül 2020 tarihli 13588366-149-E-1540 sayılı yazısı Covid-19 salgını tehdidini ortadan kaldırdı. Cezaevinde bulunan veya ayırma hakkına sahip olan ve uygun koşulları bulunan tutuklular ile denetimli serbestlik süresi içinde hükümlü olduğu düşünülen tutuklular 5275 sayılı Kanunun 9/5 geçici kuralında düzenlenmiştir. 2 (2) ay uzatılmasına karar verilmiştir. 30 Eylül 2020'den itibaren
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
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