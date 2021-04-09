Tazminatsız kovuldular! 3 aylık maaşları içeride kaldı

Denizli’de meydana gelen olayda dinilen bilgilere göre Merkezefendi ilçesi Selcukbey Mahallesi’nde iddialara göre 1 inşaat şantiyesinde çalışan 6 kişi maaşlarını alamadıklarını ve tazminat alamadan iş Akdillerine son verildiği gerekçesiyle 20 katlı bir binanın çatısına çıktı. Yanlarına kimsenin çıkmaması için yukarı çıktıkları asansörü devre dışı bırakan işçiler demir sopalar çatıdaki betonlara vurarak seslerinin duyurmaya çalıştılar. Yaptıkları eylem ile haklarını almaya çalışan işçileri fark eden çevre sakinleri olayı polis ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri intikal etti.

İtfaiye ekipleri hemen çevrede güvenlik önlemi alırken polis ekipleri ise eylemci işçiler ile görüşme çalışmaları başlattı. Polis ekipleri işçileri aşağıya inmeye ikna etmeye çalışırken ekiplerin yukarıya çıkmalarına izin verdiler. Yukarı çıkan polis ekipleri işçileri ikna etmek için 2 saat uğraştılar.

Kendilerine tazminatlarının ve maaşlarının ödeneceği söz verilse de işçiler bir türlü ikna olmadılar. Verilen sözlerin yazılı bir hale dökülmesi ile 2 saat süren ikna çalışmalarına son verilirken işçiler ikna edildi. Eylem uzun uğraşlar sonunda son buldu.

İşçiler çektikleri video ile seslerini sosyal medya üzerinden duyurmak istedi

20 katlı binanın çatı katına çıkan işçiler eylemlerini video kayıt altına alarak sosyal medya üzerinde paylaştılar. Seslerini herkese duyurmaya çalışan işçiler haklarını aramaya çalıştı. Maaşlarını alamadıklarını içeride 3 aylık maaşlarının kaldığını öte yandan haberleri olmadan işten çıkarıldıklarını anlatan işçiler tazminatlarını, yıllık izinlerini ve maaşlarımızı alamadıklarını belirttiler. Eylemlerinin haklarını alana kadar devam edecekleri söylediler.

