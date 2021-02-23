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Tazminat hesaplaması nasıl yapılır? 2021 İhbar tazminatı nedir, nasıl alınır?

Yayınlandığı ilk andan beri oldukça dikkat çeken Tazminat hesaplaması nasıl yapılır? İhbar tazminatı nedir, nasıl alınır? haberi gündemde kendisine yer edinmeye devam ediyor. Tazminat hesaplaması nasıl yapılır? İhbar tazminatı nedir, nasıl alınır? haberinin en güncel ayrıntılarıyla ilgili bilgileri paylaştığımız 23 Şubat 2021 Salı tarihli haberimizden sıcak gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

23 Şubat 2021 Salı 18:15
Tazminat hesaplaması nasıl yapılır? 2021 İhbar tazminatı nedir, nasıl alınır?
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Sigortalı olarak çalışan bir kişi iş yerinden sorun yaşayıp işten ayrılmak isteyebilir. İşten ayrılan kişinin çalıştığı zamanlarda hakları olduğu gibi işten ayrılırken de hakları vardır. Bu haklardan biri de tazminat hakkıdır.

Tazminat nedir, nasıl alınır?

Tazminat işyerinden ayrılan kişilere ödenen paradır. Bu ödeme işten haksız yere çıkarılan kişilere yapılmaktadır. Bu kişilere kıdem ve ihbar tazminatı olarak ödeme yapılmaktadır. Ancak çoğu kişi bu tazminatı bilmiyor ve ödeme almıyor. Tazminat kişinin hukuka aykırı bir durum sonucunda ortaya çıkan maddi ve manevi zararına karşılık olarak verilen zarar ödemesidir.

Kıdem tazminatı nasıl alınır?

Kıdem tazminatı bir işyerinde uzun süre çalışan ve kıdemli sayılacak seviyeye gelmiş kişiye verilir. Kıdem tazminatı almak için kişinin aynı iş yerinde en az 1 yıl çalışmış olması gerekmektedir.

Bir iş yerinde 1 yıl çalışan kişi işten ayrılırken kıdem tazminatı alabilir. Ancak bu tazminatın alınabilmesi için iş sözleşmesinde yazılan durumlara bağlıdır. Kıdem tazminatını emekli olan ve bu nedenle işten ayrılan veya erkekler için askerliğe gitme durumlarında verilir. Kadınlar için ise bu durum evlenme halinde geçerlidir.

Kıdem tazminatı hesaplaması

Kıdem tazminatı hesaplaması 2020 yılında şu şekilde hesaplanır;

  • 1500 Gösterge + 8000 Ek Gösterge) x 0,146061 Esas Aylık Katsayısı 1387,58 TL.
  • 1500 Gösterge + 8000 Ek Gösterge) x 0,146061 Esas Aylık Katsayısı (% 215) 2983,3 TL.
  • (500 Kıdem Aylık Göstergesi x 0,146061 Esas Aylık Katsayısı) 73,03 TL.
  • (1000 Taban Aylık Göstergesi x 2,28624 Taban Aylık Katsayısı) 2286,24 TL.
  • Kıdem Tazminatı Yıllık Tavan Miktarı 6730,15 TL.

İhbar tazminatı nedir, nasıl alınır?

İş sözleşmesi işçi veya iş sahibi tarafından sonlandırılır. İşçinin kıdemi veya belli bir süre önce bildirilmiş durumuna göre işçiye verilen ödemeye ihbar tazminatı denir. İhbar tazminatında süre ve süreye göre verilen ödeme şu şekilde;

  • 6 aydan az çalışanlar için 2 hafta
  • 6 ay ile 1,5 yıl arası çalışanlar için 4 hafta
  • 1,5 ile 3 yıl arası çalışanlar için 6 hafta
  • 3 yıldan fazla çalışanlar için 8 hafta

Kıdem tazminatı ödenirken dikkat edilmesi gerekenler

4857 sayılı iş kanununda sigortalı olarak çalışanlar kıdem tazminatı almak için 7 durumda haklı bulunur. Bu durumlar şu şekildedir;

  • İşçinin haklı bir sebeple işi bırakması,
  • İşverenin haklı bir sebep olmadan işten çıkartması,
  • Emekli olmak amacıyla işçinin işi bırakması,
  • Erkek çalışanların askerlik için işi bırakması,
  • Kadın işçinin evlendikten sonraki bir yıl içinde işi bırakması,
  • Emeklilikle ilgili diğer şartları tamamlayıp, emeklilik yaşını evinde beklemek amacıyla işçinin işi bırakması,
  • İşçinin ölmesi durumlarında hak kazanabilirler.

Özel sektörde tazminat alma şartları

İşçi ve işveren ilişkileri İŞ kanunu çerçevesinde düzenlenmiştir. Kanunda işin koşulları, niteliği, süresi, görev tanımları ve işçiye ödenecek ücret ile diğer huşular düzenlenmiştir. İşyerindeki koşullarda değişiklik yapmak isteyen işveren bu durumu işçiye bildirmeli ve onayını almalıdır. Bu durumu bildirmemeleri durumunda işten ayrılmak isteyen işçiler kıdem tazminatlarını da alabilir.

İş yerinin satılması durumunda işçi kıdem tazminatının ödenmesini isteyebilir mi?

İş yerinin satılması sonucu oluşan değişiklik işçinin haklarından bir değişikliğe neden olmayacağından işçiye kıdem tazminatı alma hakkı doğurmaz. Ancak devrin ardından yeni işverenin yapacağı olumsuz bir durum sonrası bu hak oluşabilir.

Evlilik nedeniyle istifa eden kadın işçi kıdem tazminatı alabilir mi?

İşten kendi isteği doğrultusunda ayrılan kişi kıdem tazminatı alamaz. Ancak kanuna göre kadınlar evlilik sonucu işten ayrılma durumlarından kıdem tazminatı alabilir. Evlilik nedeniyle işten ayrılan kadın resmi evlilik tarihinden 1 yıl sonra evli olduğunu gösteren belgeyi ibraz etmelidir. Ayrıca doğu yapan kadınlara kanunen 5 gün ücretli izin verilme hakkı da bulunmaktadır.

15 yıl çalışan kıdem tazminatını nasıl alır?

İşçilerin kıdem tazminatı almaları için işten çıkarılmaları gerekir. Ancak 3600 iş gününü tamamlayan ve 15 yılık çalışma süresini dolduran kişiler işten ayrılırken, kıdem tazminatı alır. Bu kişiler kıdem tazminatları sigorta giriş tarihlerine bağlıdır. Buna göre 1999 yılından önce sigorta girişi olanlar 15 yılı doldurup 3600 prim gününü tamamladıktan sonra bu hakkı alabilir.

1999 tarihinden sonra sigorta girişi olanlar ise 4500 prim günü ile 25 yıllık sigorta süresinin ardından kıdem tazminatı alabilir.

Emeklilik sebebi ile işten ayrılma

1475 sayılı eski İş Kanunu’nun 14. Maddesi halen geçerli olup kıdem tazminatları buna göre düzenlenmektedir. Yaşlılık, emeklilik veya malullük aylığı almak için iş sözleşmesini sona erdiren her çalışan kıdem tazminatı alabilir. Ancak kıdem tazminatında bu kişilerin işten ayrılmadan önce 3 belgeyi işyerine vermesi gerekir. Bu belgeler;

  • Emekliliğe hak kazandığını bildiren belge,
  • İş akdini emeklilik nedeniyle feshettiğini belirten ve ekine yukarıdaki iki belgenin iliştirildiği fesih dilekçesi,
  • Emekli yaşlılık aylığının bağlanması için Sosyal Güvenlik Kurumu’na başvuru yaptığını bildiren belge gerekmektedir.


Son Güncelleme: 23.02.2021 18:15
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Anahtar Kelimeler:
SigortaHakTazminat
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