Taziye nedir? Taziye'de neler yapılmalı? Taziye'deki kurallar neler?

Herkes tarafından dini kuralları içerisinde barındıran Taziye ziyareti konusunun detayları İslam dinine mensup kişi ve kişiler tarafından merakla araştırılıyor.

Ölenin yakınlarına taziyede bulunmak, sabır dilemek ve Cenabı Hakk’ın ölüyü bağışlaması için dua ve niyazda bulunmak müstehabdır. Taziyeleri kabul etmek için ölü yakınları üç gün süre ile evde bulunabilirler. Taziye,defnedildikten sonra yapılmalıdır. Ölü yakınlarının üzüntüsü fazla ise defnedilmeden önce de yapılabilir. Cenazenin ilk gününde taziyede bulunmak daha uygundur. Üç gün geçmesinin ardından taziye ziyareti yapmak mekruhtur. Çünkü bu durum ölü yakınlarının yaşadıkları üzüntünün tekrarlanmasına neden olmaktadır. Fakat orada bulunmayarak, sonradan gelen kişilerin 3 günden sonra da taziyede bulunmak mekruh sayılmaz.

Bir defa taziyede bulunan kimsenin ikinci defa taziye yapması da mekruhtur. Ölen kişinin yakınlarının taziye ziyaretine gelen kişilere yemek vermeleri mekruhtur. Çünkü ziyafet verme amacıyla sevinçli zamanlarda meşrudur. Burada da üzüntü vardır. Ölen kişinin yakınları ve komşularının ölü evine o gün ve o gece yemek götürmeleri müstehabdır.