Tavuk yumurtlamak için neden horoza ihtiyaç duyar£?

Tavukların yanında horoz olmadan yumurtlayıp yumurtlayamayacağı konusunda birçok görüş var. Tavuklar doğum vasıtasıyla çoğalan memeli grubunda olanlar gibi erkek olmadan çoğalamaz. Ancak memeli grubunda olan dişiler bir yumurtlama dönemine girebilir. Vücudun içerisinde geçen bu süreçte dişilerin erkekle çiftleşmesi sonucunda yumurtaların döllenmesiyle çoğalma gerçekleşir. Bu durum insanlarda da bu şekilde gerçekleşir.
Marketlerden alınan yumurtalar tam da bu şekilde üretilir. Çiftlik ortamında horoz bulunmaz. Tavuklar yumurtlar ancak bu yumurtalarda civciv olmaz.
Son Güncelleme: 12.01.2021 09:04