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Tavuk yumurtlamak için neden horoza ihtiyaç duyar£?

Tavuk yumurtlamak için neden horoza ihtiyaç duyar sorusu son günlerin en merak edilen sorularından biri oldu. Tavukların yumurtlaması süreci hakkında birçok yanlış bilgi söyleniyor.

12 Ocak 2021 Salı 09:04
Tavuk yumurtlamak için neden horoza ihtiyaç duyar£?
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Tavukların yanında horoz olmadan yumurtlayıp yumurtlayamayacağı konusunda birçok görüş var. Tavuklar doğum vasıtasıyla çoğalan memeli grubunda olanlar gibi erkek olmadan çoğalamaz. Ancak memeli grubunda olan dişiler bir yumurtlama dönemine girebilir. Vücudun içerisinde geçen bu süreçte dişilerin erkekle çiftleşmesi sonucunda yumurtaların döllenmesiyle çoğalma gerçekleşir. Bu durum insanlarda da bu şekilde gerçekleşir.

Kadınlar erkekler olsa da, olmasa da yumurtlama dönemi geçirirler ancak çoğalamazlar. Bu dönemde cinsel birleşme yapılır ve çocuk olur. Tavuklarda da durum bu şekilde ilerler. Aradaki tek fark tavuklar doğurarak değil, yumurtlayarak çocuk doğurmasıdır. Tavuklar yanlarında horoz olmadan da yumurtlar ancak döllenme horoz olmadan gerçekleşmez. Horozsuz yumurtalar döllenmemiş olur ve içinden civciv çıkmaz.

Marketlerden alınan yumurtalar tam da bu şekilde üretilir. Çiftlik ortamında horoz bulunmaz. Tavuklar yumurtlar ancak bu yumurtalarda civciv olmaz.



Son Güncelleme: 12.01.2021 09:04
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Anahtar Kelimeler:
TavukYumurtaCivciv
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