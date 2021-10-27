İşletmelerin tatlı çeşitlerinin hamurunu hazırlayan ve bu hamura çeşitli şekiller vererek tatlı ürünleri haline getiren kişiye tatlı ustası adı verilir. Gıda sektöründe çalışmak isteyen bir çok insan tatlı ustalarının 2021 yılında ne kadar maaş aldığın ve ne iş yaptığı öğrenmek için arama motorlarını meşgul etmeye başladı. Peki tatlı ustası maaşı ne kadar? Tatlı ustası ne iş yapar?

Tatlı Ustası Maaşı Ne Kadar?

Türkiye’de tatlı ustası olarak çalışan bir kişi aylık ortalama olarak 6.500 TL maaş almaktadır. 2021 yılı itibariyle en düşük tatlı ustası maaşı 2.826 TL iken en yüksek tatlı ustası maaşı ise 9.500 TL’dir. Tatlı ustası maaşı çalıştıkları şirkete bağlı olarak değişim gösterebilir.

Tatlı Ustası Ne İş Yapar?

Tatlı ustası olarak çalışmak isteyen kişilerin en az ilköğretim seviyesinde eğitim almış olması gerekiyor. Gerekli şartları sağlayarak tatlı ustası olarak çalışmaya başlayan bir kişinin yerine getirmesi gereken bazı görevleri bulunuyor. İşte o görevler:

- Hamur mayasını eritmek,

- Erimiş hamur mayasını una katarak ılık su ile karıp mayalanmaya bırakmak,

- Mayısası gelmiş hamuru tatlı kalıbına doldurmak,

- Yağı eritip kızgın hale getirmek,

- Yapılacak tatlıya göre tatlının şerbetini hazırlamak,

- Tatlı kalıbına doldurulan hamura şekil vererek kızgın yağa dökmek,

- Kızarmış hamuru hazırlanan şerbetin içine koymak,

- Hamuru şerbette bir dakika bekletip çıkarmak,

- Tatlıyı servise hazır hale getirmek tatlı ustalarının görevlerinden yalnızca bazılarıdır.