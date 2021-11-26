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Tatlı ustası, baklava ustası 2021 yılı ne kadar maaş alıyor?

Baklava ustası; çeşit çeşit baklavaların hamur ve harcını hazır etmek, yağlama işini yapmak, özelliğine uygun bir şekilde kesip pişirmek ve e son olarak da şerbetini verme bilgi ve becerisine sahip olan nitelikli kişi olarak tanımlanmaktadır. Peki tatlı ustası ya da baklava ustası ne kadar maaş alıyor? İşte detaylar..

26 Kasım 2021 Cuma 16:05
Tatlı ustası, baklava ustası 2021 yılı ne kadar maaş alıyor?
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Tatlı ustası nedir? Baklava ustası ne iş yapar? Tatlı ustası ya da baklava ustası olmak için hangi bölümü okumak gerekiyor? Tatlı ustası ya da baklava ustası olmak için hangi belgelere sahip olmak gerekiyor? Tatlı ustası, baklava ustası maaşları ne kadar? Soruları epey bir araştırılmakta ve merak edilmektedir. Biz de siz değerli okuyucularımızın merakını gidermek adına sizin için bütün bu soruların cevaplarını araştırdık ve tüm detayları ile birlikte haberimizin içeriğinde yer verdik. Gelin detaylara hep birlikte göz gezdirelim..

Tatlı ustası ya da baklava ustası nedir?

Tatlı ustası ya da baklava ustası; çeşit çeşit baklava türlerinin her birinin harcını ve hamurunu hazırlayan, yağlama işlerini yapan, her bir baklavanın özelliğine göre uygun olan kesme işlemi, pişirme işlemi ile şerbetleme işlemi hakkında yetkin bir bilgi ve beceri sahibi olan nitelikli kişilerdir.

Tatlı ustası ya da baklava ustası ne kadar maaş almaktadır?

Tatlı ustası ya da baklava ustası olarak çalışan bir kişi aylık olarak ortalama 3.150 TL maaş almaktadır. Aynı zamanda tatlı ustası ya da baklava ustası olarak çalışan bir kişin aylık olarak almış olduğu en düşük maaş miktarı 2.826 TL ‘dir ve tatlı ustası ya da baklava ustası olarak çalışan bir kişinin aylık olarak almış olduğu en yüksek maaş miktarı ise 4.850 TL ‘dir. Siz de yukarıda bahsettiğimiz maaş miktarlarının arasında bir gelire sahip olmak istiyorsanız eğer İŞKUR tatlı ustası ya da baklava ustası adlı iş ilanlarına bakabilirsiniz ve https://www.iskur.gov.tr/ adresi üzerinden de size en uygun olan iş ilanlarına göz gezdirerek çok kolay bir şekilde kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Tatlı ustası ya da baklava ustası olmak için hangi okulu okumak gerekiyor?

Tatlı ustası ya da baklava ustası mesleğini yapabilmek için gerekli olan en düşük eğitim düzeyi ilköğretimdir.

Tatlı ustası ya da baklava ustası olarak çalışan bir kişi ne iş yapmaktadır?

Tatlı ustası ya da baklava ustası olarak çalışan bir kişi; çalıştığı işletmenin bağlı olduğu genel çalışma prensiplerine uygun olarak araç, gereç ve ekipmanları en etkin bir biçimde kullanarak öncelikle işçi sağlığı sonra da iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine, mesleğinin gerektirdiği verimlilik ile kalite gereklerine de son derece uygun olacak bir şekilde;

  • İş planlamasını ve iş organizasyonunu yapmak
  • Hijyen kurallarına uygun olacak şekilde çalışma ortamını hazır etmek
  • Hamuru yoğurarak dinlendirmek ve sonrasında da hamuru açma işlemini yapmak ve hamura şekil vermek
  • Baklava ya da börek çeşidine göre kullanılacak olan iç malzemelerini hazır etmek
  • Hazırlamış olduğu hamuru fırına koyarak uygun ısı derecesinde hamurun pişirme işlemini yapmak
  • Hamurun şurubunu hazırlamak ve baklava özelliğine göre de hamurun üzerine şurubunu vermek
  • Çeşit çeşit olan baklava türlerini kalite kriterlerine uygun bir şekilde hazır etmek ve satışa ya da servise hazır halde bulundurmak
  • Gerektiği zaman ürünlerin satış işlerini yapmak ve benzer olan görev ile işlemleri de yerine getirmek ile yükümlü ve sorumludur.

Tatlı ustası ya da baklava ustası hangi meslek ana grubu içinde yer almaktadır?

Tatlı ustası ya da baklava ustası olarak çalışan bir kişi;  ‘’ sanatkarlar ve ilgili işlerde çalışanlar ‘’ meslek ana grubu içinde yer almaktadır.

Tatlı ustası ya da baklava ustasının yer aldığı meslek ana alt grubu nedir?

Tatlı ustası ya da baklava ustası olarak hizmet veren bir kişi; ‘’ gıda işleme, ağaç işleri, giyim eşyası ve diğer sanatkarlar ve ilgili işlerde çalışanlar ‘’ meslek ana alt grubunun içerisinde yer almaktadır.

Tatlı ustası ya da baklava ustası meslek grubu nedir?

Tatlı ustası ya da baklava ustası olarak çalışan bir kişi; ‘’ gıda işleme ve ilgili işlerde çalışanlar ‘’ meslek grubu içinde nitelendirilmektedir.

Tatlı ustası ya da baklava ustası hangi meslek birim grubu içinde yer alıyor?

Tatlı ustası ya da baklava ustası olarak çalışan kişiler; ‘’ fırıncılar, pastacılar ve şekerleme imalatçıları ‘’ meslek birim grubu içinde sınıflandırılmaktadır.

Tatlı ustası ya da baklava ustası hangi meslek koduna dahildir?

Tatlı ustası ya da baklava ustası olarak çalışan kişiler; Türk Meslekler sözlüğünde belirtilmiş olan 7512.13 meslek koduna dahildirler.


Son Güncelleme: 26.11.2021 16:05
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