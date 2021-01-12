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Tasmasından kurtulan Pitbull cinsi köpek dehşet saçtı!

Tasmasıyla bağlı olarak tutulan pitbull cinsi bir köpek ipinden kurtulunca dehşet saçtı. Ağıla girerek koyunlara saldıran saldırgan köpek 3 koyunu öldürdü, 12 koyunu da yaraladı.

12 Ocak 2021 Salı 11:50
Tasmasından kurtulan Pitbull cinsi köpek dehşet saçtı!
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Denizli’nin Bozkurt ilçesinde pitbull dehşeti yaşandı. Tasmasından kurtulan saldırgan köpek ilçeye bağlı İnceler Mahallesi’nde dolaşırken Rıza İşcan’a isimli bir kişiye ait olan ağıla girdi. Buradaki sürüye saldıran pitbull, 3 koyunu telef etti, 12 koyunu ise yaraladı.

Yaraladığı koyunların ağız bölümlerinin parçalandığını gören ağılın sahibi gördüğü manzara karşısında şok oldu. Çevredekilerin de yardımıyla saldırgan köpek av tüfeği ile vurularak etkisiz hale getirilirken durum jandarmaya bildirildi.

Ağılda ağızlarından yaralanan koyunların hızla kesilmesine karar verilirken olay yerine intikal eden Jandarma ekipleri yaptıkları araştırmalar sonrası pitbull köpeğinin sahibini buldu. Sorguya alınan köpek sahibi köpeğinin bağlı olduğunu ve zorla ipini kopararak kaçtığını söyledi. 

Veteriner hekimin kontrollerinde ise köpeğin kuduz olup olmadığı tespit edildikten sonra koyunların kesimlerinin yapılacağı belirtilirken ağıldaki koyun sürüsü telef olan Rıza İşcan ise büyük üzüntü yaşadı.



Son Güncelleme: 12.01.2021 11:50
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Anahtar Kelimeler:
DenizliBozkurtPitbullKoyunSaldırı
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