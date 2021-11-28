Taşlama tezgâh ustası maaşı ne kadar? Taşlama tezgah ustası ne iş yapar?

Taşlama tezgah ustası intenette sıklıkla araştırılan mesleklerden biridir. Peki taşlama tezgah ustası maaşı 2021 ne kadar? Taşlama tezgah ustası nedir, ne iş yapar, görevleri nelerdir? Taşlama tezgah ustası olmak için gereken eğitim düzeyi nedir, hangi bölümden mezun olmak gerekir? Taşlama tezgah ustası meslek kodu nedir? Taşlama tezgah ustası meslek grubu nedir? İşte taşlama tezgah ustası mesleği ile ilgili detaylar…

Taşlama tezgah ustası nedir?

Taşlama tezgah ustası çeşitli taşlama takımları ile verilen teknik resim, kroki ya da öneğe uygun olarak farklı şekil ve nitelikte malzemeleri istenilen biçim ve yüzey kalitelerine getirmek için işlenecek parçanın özelliklerine uygun taş seçimi, doğru parçayı ayarlama ve malzemeleri tezgaha bağlamai tezgah devrinin işleme uygun şekilde ayarlanmasını ve farklı açılarda paso verilmesini sağlamaktadır.

Taşlama tezgah ustası 2021 maaşları

Taşlama tezgah ustasının ne kadar maaş aldığı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Taşlama tezgah ustası maaşı ortalama aylık 3.050 TL olarak bilinmektedir. Taşlama tezgah ustası maaşı en düşük 2.826 TL iken en fazla 3.680 TL olarak belirlenmiştir. Taşlama tezgah ustası olmak istiyorsanız İŞKUR üzerinden taşlama tezgah ustası iş ilanlarına bakabilirsiniz.

İŞKUR taşlama tezgah ustası iş ilanlarına https://www.iskur.gov.tr/ adresi üzerinden ulaşabilirsiniz.

Taşlama tezgah ustası olmak için hangi bölümden mezun olmak gerekmektedir?

Taşlama tezgah ustası olmak isteyen kişiler taşlama tezgah ustası olmak için gereken şartları araştırıyor. Taşlama Taşlama tezgah ustası mesleğini yapmak için istenilen minimum eğitim düzeyi okur yazar olmaktır.

Taşlama tezgah ustası ne iş yapar?

Taşlama tezgah ustası mesleğini yapmak isteyen kişiler taşlama tezgah ustalarının ne tür görev ve sorumlulukları olduğu merak ediliyor. Taşlama tezgah ustasının sorumlulukları şunlardır:

Öncelikle iş sağlığı ve iş güvenliği konusundaki yasal kuralları uygulaması gerekmektedir.

Kalite yönetim sistemi dokümanlarına uygun çalışmak, çalışan yeri düzenlemek ve aletlerin talimatlı bakımlarını sağlamak gerekir.

Taşlama için gereken hazırlıkları ve hesaplamaları yapmak, organizasyonu gerçekleştirmek.

Ölçme aletlerini kontrol etmek, taşlama tezgahını, tablasını ve takımlarını hazırlamak.

İşlem görecek malzeme için hazırlıklar yapmak.

Taşlama işlemini sonrasında honlama ve lepleme işlemini başlatmak.

Taşlama işlemini tamamlamak.

Tezgah ve işlenen malzemeleri kontrol etmek, bakım yapmak.

Taşlanan malzemeleri sevk edip raporlamak ve son olarak mesleki gelişim faaliyetlerine katılmak gerekmektedir.

Taşlama tezgah ustası meslek ana grubu

Taşlama tezgah ustası meslek ana grubu: sanatkarlar ve ilgili işlerde çalışanlar.

Meslek alt ana grubu

Metal işleme, makine ve ilgili işlerde çalışan sanatkarlar

Meslek grubu

Demirciler, alet yapımcıları ve ilgili işlerde çalışan kişiler.

Meslek birim grubu

Metal parlatıcıları, taşlamacılar ve alet bileyiciler.

Taşlama tezgah ustası meslek kodu nedir?

Taşlama tezgah ustası meslek kodu 7224.15 şeklinde belirlenmiştir.

