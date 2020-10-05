İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Azeri spiker Cebrail'in işgalden kurtulduğu haberini duyunca sevinç gözyaşı döktü
Azeri spiker Cebrail'in işgalden kurtulduğu...
Taksi durağının önünde bulunan 2000 senelik lahit müzeye götürüldü
Taksi durağının önünde bulunan 2000...
Acun Ilıcalı'dan şarkıcı Şehrazat'a sert tepki: Terbiyesiz kişiye cevabımızı mahkemede vereceğiz
Son Dakika
Acun Ilıcalı'dan şarkıcı Şehrazat'a sert...
Tottenham, Merih Demiral'ı transfer etmek istiyor
Son Dakika
Tottenham, Merih Demiral'ı transfer etmek...

Taşeron işçiler için müjdeli haber geldi! Özlük hakları ve gelirleri düzenlenecek

Milyonlarca taşeron işçi için müjdeli haber geldi. Toplu İş Sözleşmesi kararlarını merakla bekleyen taşeron işçilerin özlük hakları ve gelirlerinde düzenleme yapılacağı tahmin ediliyor.

05 Ekim 2020 Pazartesi 15:15
Taşeron işçiler için müjdeli haber geldi! Özlük hakları ve gelirleri düzenlenecek
Takip Et:

Taşeron işçilerin merakla beklediği özlük hakları ve gelirler konusunda gerekli adımlar atılıyor. Kadroya geçişi yapılan taşeron işçiler uzun süredir görüşmelerin bitmesi ve bir sonuca bağlanması için bekledikleri Toplu İş sözleşmesi için çalışmalar başladı. TİS görüşmelerinde taşeron işçilerin gelirlerini düzenleyecek pek çok konu bulunuyor. TİS görüşmelerinde ortak karar alınabilirse taşeron işçilerin özlük hakları iyileştirilecek ve maaşlar yükselecek.

Taşeron İşçilerin TİS Görüşmeleri Ne Zaman?


Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri Koronavirüs pandemisinden dolayı ertelenmişti. Belediyelerin Temmuz ayında başladığı sendika değişimleri kamu kurumlarında 1 Kasım 2020’den itibaren yapılmaya başlanacak. Bu sayede taşeron işçilerin haklarını savunma şansı olacak. Merkezi idarelerden kamu kurumlarına geçirilen taşeron işçilerin kendi çalıştıkları yerdeki toplu iş sözleşmesi hükümleri 31 Ekim 2020’den sonra uygulanacak.

İşyerlerinde Tek Sendika Uygulamasına Geçiliyor

Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan bir işyerinde tek sendika sistemine geçilmesiyle birlikte 200 bin üye kaybedeceklerini belirtti ve bu konunun düzeltilmesi gerektiğini söyledi.

Milyonlarca taşeron işçi Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinden maaşlarda artış ve tayin hakkı hususunda düzenlemelerin çıkmasını bekliyor. Bu konulardan tayin hakkı üzerinde fazlasıyla duruluyor. Ayrıca eşit işe eşit maaş ve seyyanen zamda düzenleme taşeron işçilerin merakla beklediği konular arasında bulunuyor.



Son Güncelleme: 05.10.2020 15:15
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Taşeron IşçiTİSGündem
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Otomobil ile çarptığı hayvan bagajının üstünde kaldı
Otomobil ile çarptığı hayvan bagajının üstünde kaldı
Eşi ve çocukları terk edince intihar etti
Eşi ve çocukları terk edince intihar etti
Taksi durağının önünde bulunan 2000 senelik lahit müzeye götürüldü
Taksi durağının önünde bulunan 2000 senelik lahit müzeye götürüldü
Dükkana giren hırsızları film izler gibi izledi
Dükkana giren hırsızları film izler gibi izledi
Adana'da dehşet! Eski eşini başından vurarak öldürdü
Adana'da dehşet! Eski eşini başından vurarak öldürdü
Bugün hava nasıl olacak?
Bugün hava nasıl olacak?

Popüler Haberler

Taşeron işçiler için müjdeli haber geldi! Özlük hakları ve gelirleri düzenlenecek
Beyaz Show yeniden başlayacak mı? 2020 Beyaz show yeni sezon ne zaman başlayacak?
Kredi notu düşük olan kişilere internetten başvuru ile kredi veren bankalar 5 Ekim 2020 Pazartesi
2020 Çoban İstihdam Desteklemesi ne zaman yapılacak? Destek şartları nelerdir?
2020 LGS tercihleri ne zaman başlayacak? 2020 LGS Tercih robotu ve tercih tarihleri
Erken emekliliğin kişiye sağladığı fırsatlar nelerdir?
Farklı kurum ve kuruluşlardan ihtiyaç sahiplerine 30 bin TL hibe! Ekim 2020
Emeklilere aile yardımı ne kadar olacak? Eş-Çocuk yardımı emeklilere de gelecek mi?
Yemin Reşit öldü mü, Reşit karakterini canlandıran Yavuz Ketenci diziden ayrılıyor mu?
SGK grip aşısını karşılıyor mu, sgk ödüyor mu?
Beni Bırakma Gönül kimdir? Edanur Gülbudak kimdir, nereli yaşı kaç?
S-400'ler ne zaman faliyete geçecek? Ne zaman konuşlandırılacaklar?
Eurovision şarkı yarışması kaç yılda bir yapılır? Eurovisyon şarkı yarışması tarihleri
Kuruluş Osman yeni bölüm yayınlanacak mı? Kuruluş Osman 8 Ocak 2020 yeni bölüm neden yok?
Çukur İdris Baba Yeni Sezonda Devam Edecek mi? İdris Baba Ölecek mi?
Hepsiburada Awox 4K Android akıllı televizyon özellikleri neler? Alınır mı alınmaz mı?
Meizu Note 8 telefon nasıl, alınır mı? Meizu Note 8 teknik özellikleri ve fiyatı
Bim Xiaomi Earbuds kulaklıklar nasıl alınır mı? Bim Xiaomi Earbuds 119 TL inceleme ve yorumları
Günlük burç yorumu 6 Ekim 2020 Salı ve aşk, ekonomi, aile ve sağlık astrolojik yıldız falınız
Bimde satılan Sony bravia KDL-50WF665 tv nasıl, alınır mı? kullanıcı yorumları
Star TV Menajerimi Ara dizisinin reyting sonuçları belli oldu mu?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.