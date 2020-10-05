Taşeron işçiler için müjdeli haber geldi! Özlük hakları ve gelirleri düzenlenecek

Taşeron işçilerin merakla beklediği özlük hakları ve gelirler konusunda gerekli adımlar atılıyor. Kadroya geçişi yapılan taşeron işçiler uzun süredir görüşmelerin bitmesi ve bir sonuca bağlanması için bekledikleri Toplu İş sözleşmesi için çalışmalar başladı. TİS görüşmelerinde taşeron işçilerin gelirlerini düzenleyecek pek çok konu bulunuyor. TİS görüşmelerinde ortak karar alınabilirse taşeron işçilerin özlük hakları iyileştirilecek ve maaşlar yükselecek.

Taşeron İşçilerin TİS Görüşmeleri Ne Zaman?

İşyerlerinde Tek Sendika Uygulamasına Geçiliyor

Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri Koronavirüs pandemisinden dolayı ertelenmişti. Belediyelerin Temmuz ayında başladığı sendika değişimleri kamu kurumlarında 1 Kasım 2020’den itibaren yapılmaya başlanacak. Bu sayede taşeron işçilerin haklarını savunma şansı olacak. Merkezi idarelerden kamu kurumlarına geçirilen taşeron işçilerin kendi çalıştıkları yerdeki toplu iş sözleşmesi hükümleri 31 Ekim 2020’den sonra uygulanacak.

Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan bir işyerinde tek sendika sistemine geçilmesiyle birlikte 200 bin üye kaybedeceklerini belirtti ve bu konunun düzeltilmesi gerektiğini söyledi.

Milyonlarca taşeron işçi Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinden maaşlarda artış ve tayin hakkı hususunda düzenlemelerin çıkmasını bekliyor. Bu konulardan tayin hakkı üzerinde fazlasıyla duruluyor. Ayrıca eşit işe eşit maaş ve seyyanen zamda düzenleme taşeron işçilerin merakla beklediği konular arasında bulunuyor.