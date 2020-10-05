Taşeron işçiler için müjdeli haber geldi! Özlük hakları ve gelirleri düzenlenecek

Taşeron işçilerin merakla beklediği özlük hakları ve gelirler konusunda gerekli adımlar atılıyor. Kadroya geçişi yapılan taşeron işçiler uzun süredir görüşmelerin bitmesi ve bir sonuca bağlanması için bekledikleri Toplu İş sözleşmesi için çalışmalar başladı. TİS görüşmelerinde taşeron işçilerin gelirlerini düzenleyecek pek çok konu bulunuyor. TİS görüşmelerinde ortak karar alınabilirse taşeron işçilerin özlük hakları iyileştirilecek ve maaşlar yükselecek.
Taşeron İşçilerin TİS Görüşmeleri Ne Zaman?
İşyerlerinde Tek Sendika Uygulamasına Geçiliyor
Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan bir işyerinde tek sendika sistemine geçilmesiyle birlikte 200 bin üye kaybedeceklerini belirtti ve bu konunun düzeltilmesi gerektiğini söyledi.
Milyonlarca taşeron işçi Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinden maaşlarda artış ve tayin hakkı hususunda düzenlemelerin çıkmasını bekliyor. Bu konulardan tayin hakkı üzerinde fazlasıyla duruluyor. Ayrıca eşit işe eşit maaş ve seyyanen zamda düzenleme taşeron işçilerin merakla beklediği konular arasında bulunuyor.