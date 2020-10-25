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Taşeron işçiler için müjdeli haber geldi

Taşeron işçilerin CİMER'e ulaştırdıkları şikayetlere cevap verildi. CİMER tarafından verilen cevapta binlerce taşeron işçiyi kapsayan müjdeli haber verildi.

25 Ekim 2020 Pazar 19:06
Taşeron işçiler için müjdeli haber geldi
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Taşeron işçiler sözleşmeli olarak çalıştıkları için kadroya geçmek istemektedir. Bu durumda mağduriyet yaşayan taşeron işçiler şikayetlerini CİMER’e iletti. CİMER’den taşeron işçilerin mağduriyetiyle alakalı yanıt geldi. CİMER’den gelen yanıtla birlikte toplu sözleşme isteyen taşeron işçilere müjdeli haber verilmiş oldu.

CİMER’den taşeron işçilere verilen cevapta şu ifadelere yer verildi:


”Ayrıca 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi kanununun 4. maddesinin ikinci fıkrasında “Bir işyerinde yürütülen asıl işe yardımı işler de , asıl işin girdiği işkolundan sayılır”.

Yeni Tescil Alan İşyerleri Dikkat

6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi kanununda yer alan 4. Maddeye göre yeni tescil alan işyerlerinin SGK’ya bildirilmesi gerekmektedir. Ayrıca yeni kararlara göre yeni işe alınan işçilerle yapılan sözleşmelerin süresinin dolmasıyla birlikte 30 Ekim 2020 tarihinden sonra alınan iş kollarında bulunan TİS hükümlerine uymak gerekmektedir. Taşerondan kamuya alınan çalışanlar, şu anda TİS’e dahil olmak istemektedir.

TİS Nedir?

TİS yani Toplu İş Sözleşmesi, çalışmaya başlayan işçiyle hizmet akdinin yapılması ve sona ermesi ile alakalı konuları düzenlemek amacıyla işçi ve işveren arasında yapılan sözleşmeye verilen isimdir. İşçiler adına çalışma gösteren sendikalar ile işverenler arasında herhangi bir sorun oluşması halinde hakların korunmasını sağlayan resmi evraktır.

Taşeron işçiler kadroya geçme için TİS’e dahil olmak istemektedir. Ayrıca kadroya geçen işçilerin maaşlarında da artış yaşanacaktır. Taşeron işçilerin seslerini duyurmak istediği konulardan bir tanesi de maaş zammıdır. Maaş zammı için yapılması istenen düzenleme yüzdelik dilimle ek zam olmuştur. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bu konu hakkında bir düzenleme yapılması bekleniyor.



Son Güncelleme: 25.10.2020 19:06
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Anahtar Kelimeler:
TaşeronCİMER
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