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Tartıştığı kadını tokatladı, çevredekilerin tepkisiyle kaçtı

Antalya'da bir adam gece sokakta tartıştığı kadına tokat atarak, olaya şahit olan çevredekilerin tepkisi üzerine adam olay yerinden kaçtı.

25 Ekim 2020 Pazar 18:09
Tartıştığı kadını tokatladı, çevredekilerin tepkisiyle kaçtı
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Antalya Muratpaşa ilçesinde gece saatlerinde sokak ortasında bir erkek ile bir kadının tartışması ile birlikte seslere uyanan mahalleli ne olduğunu anlamak için pencereye koştular. Sokakta yaşanan tartışmaya şahit olan mahalleli bir adamın tartıştığı kadına tokat atarken gördü. Şahit oldukları olay karşısında tepkisiz kalamayan mahalleli adama bağırmaya başladı. Kadın aldığı tokat darbeleri ile yaslandığı otomobilden güç alarak ayakta kaldı.


Olay anı mahalleli tarafından cep telefonu kamerası ile kaydederken kadının tokat yediği haller ve darp edilirken bağırma anları kaydedildi. Çevredekilerin tepkilerinden dolayı adam kaçarak olay yerinden uzaklaştı.



Son Güncelleme: 25.10.2020 18:09
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Anahtar Kelimeler:
AntalyaSokak Ortası Darp
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