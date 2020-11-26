Tartıştığı halk otobüsü sürücüsüne copla saldırdı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bir caddede meydana gelen olayda 34 yaşındaki Onur Turluk şoförü olduğu özel halk otobüsü ile caddede seyir halindeyken, trafik ışıklarında yanan yeşile rağmen hareket etmeyen öndeki aracı ikaz etmek için konaya bastı. Şoförün konaya basmasına sinirlenen otomobil sürücüsü aracından inerek otobüs şoförü ile tartışmaya başladı. Tartışmanın daha şiddetlenmesiyle birlikte otomobilinden elinde copla inen otomobil sürücüsü, özel halk otobüsüne saldırmaya başladı.

OTOMOBİLDEN İNEREK COPLA SALDIRDI

Aracına saldırıldığını gören Turluk, hemen camı açarak müdahale etmek istedi. Kendisine saldırılmasıyla kolundan yaralanan Turluk aldığı darbe yüzünden camını kapadı. Otomobilin sürücüsü olay yerinden ayrıldı. Otobüs şoförü hemen karakola gitti. Yaşadığı olay sonrasında 5 gün iş göremez raporu alan 3 çocuk babası Onur Turluk olayın şokunu atlatamadı.

“HER GÜN BU SORUNLARI YAŞAMAKTAN BIKTIK ARTIK”

Saldırı anlarını anlatan halk otobüsü şoförü Onur Turluk akşam saatlerinde gerçekleştirdiği seferi sırasında trafik ışıklarında durduğunu ışıkların yeşil olmasıyla önünde bulunan otomobilin hareket etmemesi üzerine konaya bastığını anlattı. İkaz ettikten sonra şahıs aracıyla önünü kesip önce aracına vurmaya başladığını daha sonra kendisine copla saldırdığını bu sırada kolundan darbe aldığını söyledi. Darbe ile birlikte camı kapattığını saldırganın aracına binip olay yerinden ayrıldığı 5 gün iş göremez raporu aldığını anlattı. vurmaya başladı.

Karakola gidip saldırgandan şikayetçi olduğunu ve bu tarz olaylarla her zaman karşılaştıklarını ve artık rahatsız olduklarını belirtti.



