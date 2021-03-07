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Tartıştığı esnafı 12. kattan aşağı attı

İstanbul Şişli ilçesindeki çok katlı bir iş merkezinde yaşanan olayda bir kişi arasında tartışma yaşadığı bir esnafın merkezin 12.katından aşağıya attı. Yere çakılan esnaf kendisini aşağıya atan kişiden şikayetçi oldu.

07 Mart 2021 Pazar 11:52
Tartıştığı esnafı 12. kattan aşağı attı
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Olay geçtiğimiz haftalarda İstanbul Şişli'de faaliyet gösteren çok katlı bir iş merkezinde meydana geldi.

Akşam saat:18.00 sularında iş merkezinde esnaflık yapan İlyas Demirci ile 21 yaşındaki Ç.B arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle birlikte taraflar arasında arbede başladı ve Ç.B isimli vatandaş, esnaf İlyas Demirciyi 12.kattan aşağıya attı. Zemin kata çakılan esnafın vücudundan bir çok bölgede kırıklar meydana geldi. Olay yerine çağırılan 112 acil personeli tarafından ilk müdahalesi yapına Demirci hastaneye kaldırıldı ve kendini aşağıya iten Ç.B^'den şikayetçi oldu.

'ŞAHSI İLK KEZ GÖRDÜM'

 

Esnaf İlyas Demirci polise vermiş olduğu ifadede olay günü çalıştığı iş yerinden tuvalete gitmek için çıktığını, kendisini aşağıya atan Ç.B'yi gördüğünü ve problemli birisi olduğunu düşünerek diğer kattaki tuvalete gittiğini, tuvalet çıkışında ise şahsın kendisine saldırdığını ve darp ettiğini söyledi. Kendisini savunmak istediğini söyleyen İlyas Demirci, gözlerini açtığında hastanede olduğunu ve işime kaybı yaşadığını ayrınca iç kanamalarının olduğunu anlattı. Demirci, Ç.B isimli şahsı olay yerinde ilk kez gördüğünü ifade etti.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERALARINDA

Güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilen görüntülerde Ç.B. isimli şüphelinin esnaf İlyas Demirci'yi boğazından tutarak demir korkuluklara getirdiği ve aşağıya attığı görülüyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

 

 



Son Güncelleme: 07.03.2021 11:52
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IstanbulşişliTartışığı Kişiyi Aşağıya Attı
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