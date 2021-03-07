Tartıştığı eşi ve çocuğunu rehin alıp balkondan atladı

Olay bugün İstanbul Kağıthane'de yaşandı.
39 yaşındaki Yahya G. isimli vatandaş ile 36 yaşındaki eşi Şehri G. arasında bugün tartışma yaşandı. Tartışma sonrasında kriz geçiren Yahya G. kriz geçirdi ve eşine bıçakla saldırdı ve darp etti. Eşi Şehri G. ise kendini evin banyosuna kilitledi durumu hemen polise bildirdi.
KENDİNİ 3.KATTAN AŞAĞIYA BIRAKTI
Ekipler, içeride mahsur kalan ve yaralanan Şehri Güngör'ü sedyeyle çıkararak ambulansa aldı. Evde mahsur kalan çiftin 5 yaşındaki kızı ise aile yakınlarına teslim edildi.
Son Güncelleme: 07.03.2021 11:32