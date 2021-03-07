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Tartıştığı eşi ve çocuğunu rehin alıp balkondan atladı

İstanbul Kağıthane'de yaşanan olayda eşi tartışan 36 yaşındaki Yahya G. isimli vatandaş, eşiyle yaşadığı tartışma sonrasında kriz geçirip, eşini ve çocuğu rehin aldıktan sonra balkondan atlayarak intihar etti.

07 Mart 2021 Pazar 11:32
Tartıştığı eşi ve çocuğunu rehin alıp balkondan atladı
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Olay bugün İstanbul Kağıthane'de yaşandı.

39 yaşındaki Yahya G. isimli vatandaş ile 36 yaşındaki eşi Şehri G. arasında bugün tartışma yaşandı. Tartışma sonrasında kriz geçiren Yahya G. kriz geçirdi ve eşine bıçakla saldırdı ve darp etti. Eşi Şehri G. ise kendini evin banyosuna kilitledi durumu hemen polise bildirdi.

KENDİNİ 3.KATTAN AŞAĞIYA BIRAKTI

Polis ekipleri kısa süre içinde eve ulaştı ve kriz geçiren koca ile konuşmaya başladı. Polislerin öfkeli kocayı ikna çalışmaları sonuçsuz kalınca itfaiyeden içeri balkondan girilmesi için yardım istendi. Bu esnada Yahya G. eşi ve çocuğunu kilitlediği evin balkonunda kendini aşağıya bıraktı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yapılan ilk müdahaleden sonra Yahya G.'yi hastaneye kaldırdı anca Yahya G. yaşamını yitirdi.

Ekipler, içeride mahsur kalan ve yaralanan Şehri Güngör'ü sedyeyle çıkararak ambulansa aldı. Evde mahsur kalan çiftin 5 yaşındaki kızı ise aile yakınlarına teslim edildi.

 



Son Güncelleme: 07.03.2021 11:32
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IstanbulIntiharBalkondan Atladı
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